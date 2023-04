Was war zuerst da: Die Aussparung in der Tür oder der dazu passende Hundekopf?

Vierbeiner beobachtet Bauarbeiten in der Weißen Gasse in Erfurt

Erfurt. Die Erneuerung der Weißen Gasse soll etwa ein Jahr dauern. Danach ist Erfurts Andreasviertel durchsaniert.

Was war zuerst da – die Aussparung in der Tür oder der dazu passende Hundekopf? Diese Aufnahme gelang dem Fotografen dieser Zeitung in der Weißen Gasse in Erfurt. In den kommenden Monaten wird der Vierbeiner einiges zu sehen bekommen. Denn die Weiße Gasse wird gemeinsam mit der Georgsgasse und der Marbacher Gasse für etwa ein Jahr erneuert. Damit wird die Sanierung des Andreasviertels nach 30 Jahren abgeschlossen sein.