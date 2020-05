Erfurt. Universität und Fachhochschule in Erfurt informieren über Studienmöglichkeiten mit Internet-Hochschultag am 16. Mai.

Virtuell auf den Erfurter Campus und in die Bibliothek

Der gemeinsame Hochschulinfotag der Universität und der Fachhochschule Erfurt hat Tradition. Wegen der Auflagen in der Corona-Krise findet dieser am kommenden Samstag, 16. Mai, erstmals virtuell statt. Auf dem Programm der beiden Erfurter Hochschulen stehen virtuelle Führungen über den Campus und durch die Bibliotheken, aber auch Vorträge über das Studium werden virtuell angeboten, teilen die Hochschulen mit. Lehrende bieten Probevorlesungen an.

Fragen werden im Chat beantwortet ebenso wie in kurzen Frage-&-Antwort-Clips, heißt es. Informationen unter anderem zu Studienverlauf, Zugangsvoraussetzungen, Tipps von Absolventen, Wissenstests sind abrufbar.

Das Studierendenwerk Thüringen ist beim virtuellen Hochschulinfotag der Uni und FH Erfurt dabei und berät rund um die Themen Wohnen und Studienfinanzierung. „Den Hochschulinfotag virtuell stattfinden zu lassen, ist für uns eine absolute Neuerung und zugleich natürlich auch ein Experiment“, erklärt Carmen Voigt, die Leiterin der Hochschulkommunikation der Uni Erfurt.

Informationen zum Hochschulinfotag unter www.hit-erfurt.de.