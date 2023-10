Vogelskelett sitzt auf Erfurter Gartenzaun

Erfurt. Fund des Tages: Vogelskelett lässt zu Halloween Spaziergänger in Erfurt erschaudern.

Wer in Erfurt seinen Spaziergang am Löberwallgraben macht, sollte derzeit starke Nerven haben. Auf einem Zaun sitzt ein Vogel, dessen Antlitz den arglosen Frischluftsuchenden bis auf das Mark erschaudern lässt. Seine Federn hat er längst verloren und das Skelett reißt bedrohlich seien Schnabel auf. Aber keine Angst. Halloween ist am letzten Tag des Oktober auch in Erfurt in all seinen Facetten angekommen. Denn nicht nur der Vogel sind an der Ecke zur Heinrich-Mann-Straße zu sehen, sondern auch Grabstein, Spinnen und Vogelscheuche. Ein Abstecher für Freunde des gepflegten Horrors lohnt sich.