Vollsperrung für nächtlichen Lauf durch die Erfurter Innenstadt

Der „Sport Scheck Run“ legt am Samstag weite Teile der Innenstadt lahm.

Erfurt. Teile der Altstadt gehören am Samstagabend den Läufern. Wir listen auf, wo mit Sperrungen und Behinderungen zu rechnen ist.

Mit erheblichen Einschränkungen des Verkehrs in der Erfurter Innenstadt ist der „Sport Scheck Run“ am Samstag, 2. September, in den Abendstunden verbunden. Während des Aufbaus sind bereits ab 13 Uhr der Theaterplatz und die Maximilian-Welsch-Straße zwischen Kupferhammermühlgasse und Koenbergkstraße gesperrt. Beginnend mit dem Kinderlauf werden ab etwa 19 Uhr sowohl die Maximilian-Welsch-Straße, die Cusanusstraße und das Lauentor für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Ab 19.15 Uhr bis etwa 23 Uhr folgen weitere Sperrungen am Streckenverlauf in folgenden Bereichen: Petersberg, Blumenstraße (halbseitig zwischen Albrechtstraße und Nordhäuser Straße), Andreasstraße, Große Ackerhofsgasse, Moritzstraße, Michaelisstraße, Augustinerstraße, Comthurgasse, Hütergasse, Gotthardtstraße, Wenigemarkt, Rathausbrücke, Fischmarkt, Schlösserstraße, Barfüßerstraße, Marstallstraße, Lange Brücke, Fischersand, An den Graden.

Anlieger kommen nicht mit dem Auto zu ihren Häusern

Die Erreichbarkeit sowie die Ausfahrt mit dem Fahrzeug aus den Quartieren, die sich innerhalb dieses Ringes befinden, kann während der Läufe aus Sicherheitsgründen nicht ermöglicht werden. Anlieger werden gebeten, sich rechtzeitig darauf einzustellen. Auch das Parkhaus am Domplatz kann aufgrund der Verkehrsbeeinträchtigungen ab etwa 19 Uhr nicht mehr angefahren und verlassen werden.

Mit Behinderungen ist außerdem im Stadtbahnverkehr zu rechnen. Das Tiefbau- und Verkehrsamt weist insbesondere auf die Sperr- und Haltverbotsbeschilderung hin und bittet um Beachtung der Hinweise der Polizei, der Ordner sowie der Verkehrsdurchsagen.