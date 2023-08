Vom Lied der Enttäuschung

Gern werden andere verantwortlich gemacht – für Auskommen und Gesundheit, für Arbeit oder Urlaub. Hermann Brender vom Erfurter Jesus-Projekt hat da einen Rat.

Psalm 146 (3 und 5): Da sagt ein Psalmbeter im vorchristlichen Israelschon kluge Dinge: Verlasst euch nicht auf Fürsten, das sind Menschen, die können ja nicht helfen!

Ehrlich, das erleben wir. Die Fürsten, das ist heute der Staat auf allen Ebenen. Leute können ein Lied der Enttäuschung singen, wie Behörden eben nicht geholfen haben. Nicht in deren Sinne.

Andere sind dankbar. Wenn wir enttäuscht sind – ein Wunder ist das nicht. Das sind alles auch Leute, die „nur“ das Menschenmögliche können. Manche finden, nicht mal das! Für was wir alles vorzugsweise die Politiker verantwortlich machen: für mein Auskommen und meine Gesundheit, für meine Arbeit und für meinen Urlaub - am jeweils gewünschten Ort.

Der Staat ist zuständig für meine Daseinsvorsorge, denken viele. Das schwierige daran ist – nicht nur die anderen alle, auch ich selber bin „nur“ Mensch. Auch wir selber können uns in der Regel nicht helfen. Und ehrlich! Seines eigenen Glückes Schmied sein, das gelingt nicht so vielen.

Der Psalmbeter sagt etwas wesentlich anderes, vielleicht befremdliches: Wohl dem, dessen Hilfe und dessen Hoffnung sein Gott ist. Nicht einer, sondern der, den die Bibel, den Luther, den viele Einzelne und auch ich bezeugen. Dem wir vertrauen. Weil wir wissen, dass es Menschen sind: die in der Regierung und in den Behörden; die in den Parteien und auch die Freunde. Selbst für mich selber gilt, wir können ja nicht helfen. Entscheidendes kann ich nicht erwarten, weder von mir selber noch von den Anderen, vom Staat oder von den Sozialverbänden.

Versuche es einmal mit dem lebendigen Gott, der keine Bedingung für seine Hilfe stellt. Du brauchst nur zu wollen, bitten, dich ihm anvertrauen. Das klingt nicht nur einfach. Das ist es oft auch. Nicht alle Bitten erfüllt Gott, aber die, die mir guttun. Spätestens rechtzeitig.