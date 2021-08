Von Anzucht bis Zucchini: Sehr positive Buga-Zwischenbilanz für Erfurter Kleingärtner

Erfurt. Schon eine Zwischenbilanz der Erfurter Kleingärtner zum Pavillon auf der Ega im Bugajahr fällt sehr positiv aus.

Auch an Regentagen geht es so richtig rund am Pavillon des Stadtverbandes der Kleingärtner. Viele Besucher des Buga-Areals im Egapark interessieren sich für das Angebot und die Informationen der Hobbygärtner, die mit wöchentlich wechselnden Themen Kleingartenverbände aus der ganzen Republik eingeladen haben.

Rundweg durch Kleingartenanlage „iga 61“ begeistert Besucher

„Mehr als 10.000 Kataloge mit Hinweisen für den Kleingärten haben wir schon an Besucher ausgereicht“, erklärt Frank Möller vom Erfurter Stadtverband. Seit dem 3. Juni ist der Pavillon besetzt – vorher hatten Corona-Bestimmungen dies nicht zugelassen. „Startbereit waren wir schon seit der Eröffnung im April“, sagt er.

Die Themen reichen von A wie Anzucht bis Z wie Zucchini. Was Besucher des Pavillons und die Anbieter aus anderen Kleingartenverbänden gleichermaßen begeistert, ist der Rundweg durch die Kleingartenanlage „iga 61“ gleich nebenan. „Es kommt sehr gut an, dass wir nicht nur Informationen, Kontakte und Produkte von und für Kleingärten zeigen“, weiß Frank Möller. Besucher können sich ein Bild machen, wie die präsentierten Themen in bestehenden Kleingärten umgesetzt werden. Der Rundweg und die Einblicke zeugen zudem von der Nachhaltigkeit, die in Kleingärten praktiziert wird.

Wichtig, was für die Menschen nach der Bundesgartenschau bleibt

Es ist eine kleine Arbeitsgruppe, welche die Besetzung und Betreuung des Pavillons managt. Sie besteht im Bugajahr aus Frank Wodrich, Detlef John und Frank Möller. Die Vorbereitungen begannen jedoch schon zwei Jahre vorher und banden mit ein. Viel zu früh naht für die Kleingärtner das Ende der Buga am 10. Oktober. „Für uns spielt es eine sehr große Rolle, was danach für die Menschen in Erfurt bleibt“, betont Frank Möller.



Den Abschluss des Bugajahres nehmen übrigens Erfurts Kleingärtner wieder selbst in die Hand. Bis dahin gibt es jedoch noch ein paar Gäste aus der Republik zu betreuen.