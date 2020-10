Von der Liebe zum Buch und zu Erfurt

Mit der Buchhandlung Peterknecht erhält ein echtes Urgestein unter den Erfurter Läden den Deutschen Buchhandlungspreis 2020. Aufgrund der Größe und des Umsatzes gibt es kein Preisgeld. So sind die Spielregeln. „Ruhm und Ehre sind aber nicht weniger bedeutend“, freuen sich Inhaber Peter Peterknecht und sein Team über die Auszeichnung.

Teilhaben am Leben der Stadt durch Veranstaltungsreihen

Die Mitteilung erreichte das Haus genau am ersten Todestag des Seniorchefs Kurt Peterknecht und fast pünktlich zum 85. Firmenjubiläum, wie er feststellt. „Es gibt ja auch große Buchhandlungen, die einen guten Job machen“, betont Peter Peterknecht und sieht seine Arbeit und die seiner Mitarbeiter bestätigt.

„Wir versuchen am Leben der Stadt teilzuhaben, das zeigen wir unter anderem durch unsere Veranstaltungsreihen“, sagt er. Da wären beispielhaft die Kinderbuchtage zu nennen oder das Krimifestival. „Peterknecht ist Erfurt“, benennt er seinen Anspruch. Dass man sich in seinem Haus aktiv um das Buch bemüht und nicht einfach die Ladentüren auf- und wieder zuschließt, sei der Grund für die Wahl der Jury. Es gehe darum, den Kunden die Liebe zum Buch spüren zu lassen.

Angebot ist vorsortiert – bestellt werden kann jedes verfügbare Buch

Was aber längst nicht bedeutet, dass im Laden am Anger Bücher aller Couleur zu finden sind. Als Sortimentsbuchhändler führt Peterknecht auch Angebote abseits des Mainstreams. Aber was in den Regalen und auf den Tischen steht und liegt, ist „vorsortiert“. Darin sieht Peter Peterknecht den Vorteil einer inhabergeführten Buchhandlung. „Bestimmte Bücher will ich einfach nicht im Laden haben, weder welche aus dem linksextremen, noch aus dem rechtsextremen Spektrum“, betont er. Eine Zensur aber würde er niemals ausüben. „Die gab es lange genug“, findet er. Konkret bedeutet das: Man kann jedes verfügbare Buch ganz einfach bestellen, ohne dass dies bewertet wird. „Man muss den Menschen zugestehen, das zu lesen, was sie wollen.“

Auch 2018 ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchhandlungspreis

Rar gesät sind solche Auszeichnungen wie der Deutsche Buchhandlungspreis für inhabergeführte Buchläden vor allem im Osten der Republik – mal abgesehen von Berlin. Das verrät auch die Liste der Preisträger 2020. Die Buchhandlung Peterknecht aber hat sie 2018 schon einmal bekommen. Davon zeugen ein Aufkleber an der Tür und die Urkunde, die hinter der Kasse hängt.