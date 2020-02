Von der Schnapsidee, ein Puppenspieler sein zu wollen

Wenn er im Schlüpfer mit der Oma schon fast nackt in die Badewanne steigt, dann auch noch sein vermeintlich letztes Kleidungsstück auf die Bühne wirft, ist das Kreischen und Quietschen unter den Kindern im Publikum des Theaters Waidspeicher besonders groß. Natürlich ist er in diesem Moment von „Elias und die Oma aus dem Ei“ nicht wirklich nackt, wie Andreas Paul Günther vorsichtshalber wissen lässt, aber die Freude über den gelungenen Trick der doppelten Unterwäsche ganz auf seiner Seite als Puppenspieler. Heute feiert der gebürtige Meininger, dessen Vita fast 50 Inszenierungen und mehr als 1800 Vorstellungen am Erfurter Puppentheater ausweist, seinen 60. Geburtstag.

Dabei war der Weg zur Puppenbühne für ihn eigentlich eine echte Schnapsidee: Beruflich noch orientierungslos und für ein Physikstudium vorgesehen, erfuhr er gemeinsam mit seinem Kumpel Lars Frank in der Kneipe von der Möglichkeit, dass sich in Berlin auch Puppenspiel an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ studieren ließ. „Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie eine Puppe in der Hand oder was mit Puppenspiel zu tun!“, erinnert sich der Jubilar. Das hinderte nicht an einer Bewerbung: Freund Frank wurde zugelassen, er fiel durch die erste Aufnahmeprüfung und studierte tatsächlich doch drei Jahre Physik. Der zweite Anlauf auf das Puppenspiel-Studium aber gelang.

Danach folgen Engagements in Erfurt (1987 bis 1994), am Staatstheater Meiningen und von 2001 bis 2009 am Theater Naumburg. Als die dortige Intendantin Beate Tröster an den Erfurter Waidspeicher wechselte, bat er erfolgreich darum, mit zurück nach Erfurt kehren zu können. „Ich will mit“, habe er gesagt – und wurde gehört. Seit 2009/10 zählt er hier wieder zum Ensemble, ist dessen ältestes Mitglied. Auch als Regisseur hat Paul Günther gearbeitet – in Basel, Stuttgart, Zürich und Berlin. In „Macbeth“, „Romeo und Julia“ und „Das kalte Herz“ hat Paul Günther gespielt, er war der Meister und Pontius Pilatus in Bulgakows „Der Meister und Margarita“, der Kriegskrüppel Golo in „Die Liebe der kleinen Mouche“ und der böse Rüpel in „Tintenherz“. Als nächstes wird er im „Atlas der entlegenen Inseln“ zu erleben sein.

Paul Günther in Meister und Margarita. Foto: Lutz Edelhoff

Am liebsten spiele er den Lennox aus dem gleichnamigen Stück. Da gibt er einen Penner auf der Müllkippe, dessen Freunde ein Vogel und ein Flügel werden. Dieses Eintauchen in fremde Leben, in die skurrilsten Wesen und der direkte Kontakt zum Publikum ist es, was für ihn den Beruf ausmacht. Der zugleich viel von einem bestimmten Körperteil verlangt: Kaum ein Stück, in dem der Spieler nicht wenigstens zeitweise und meist länger auf den Knien spielen müsse. Und sein Wunschstück vor der Puppenspieler-Rente? Eines von Heiner Müller wäre da sein Favorit.

Und noch ein Geheimnis gibt das Geburtstagskind preis: Paul ist eigentlich ein Spitzname des Schau- und Puppenspielers, „auf Andreas höre ich schon gar nicht mehr“, wie er verrät. Weil es gleich viermal einen Andreas in seiner Schulklasse gab, wurde er Paul genannt. Als er dann am Waidspeicher engagiert wurde, gab es dort schon einen Paul. Und weil er der kleinere von beiden war, wurde er stets „Paulchen“ gerufen.