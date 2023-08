Hallo, Erfurt! Von Erfurt an den Rennsteig: Auf den Spuren legendärer Gastlichkeit

Erfurt. Personalmangel ist nur ein Argument dafür, dass es an mancher Stelle in Erfurt oder im Thüringer Wald an Gastlichkeit fehlt. Aber es gibt Ausnahmen.

Die Gastlichkeit ist in manch gastronomischer Einrichtung dieses Bundeslandes alles andere als legendär. Weil einfach nicht vorhanden. Da wird dem Gast am Eingang kein freundliches Wort entboten. Da wird die Speisekarte mit dem Zusatz versehen, jedwede Änderung des hier schriftlich fixierten und damit in Stein gemeißelten Menüplans werde mit einem Extra-Obolus berechnet. Wenn denn überhaupt zu touristischen Stoßzeiten geöffnet ist.

Bevor mich aber jemand für diese Kritik mit dem Kochlöffel verprügeln will: Dieses Debakel habe ich selbst oft genug erlebt, jedenfalls auf den Höhen, die ich beim Singen der Vögel schon oft gegangen bin: auf und am Rennsteig.

Gute Kräfte, mit Herz für diesen gastlichen Beruf, sind schwer zu finden – dort, aber auch in Erfurt. Personalprobleme überall. Davon zeugen Zettel in den Aushängen fast jedes Lokals, mit denen nach Aushilfen gesucht wird.

Doch es gibt Ausnahmen: Freundliches Personal, gute Küche, nette Atmosphäre – auch ein solches Lokal lässt sich finden. Dafür gelobt, wurde die Bedienung ganz verlegen. Schade auch: Offenbar kommt es nicht oft vor, dass ein Gast seine Freude über den seltenen Fund auch teilt.