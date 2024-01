Von Erfurt nach Hollywood: Regie-Talent will die Filmwelt erobern

Keine Fototapete, sondern tatsächlich echt: Simon Schneider aus Erfurt hat in Hollywood einen begehrten Masterstudienplatz an der renommiertesten Filmschule und Filminstitution der Welt, dem AFI American Film Institute in Los Angeles, bekommen.

Erfurt Simon Schneider (27) ist aktuell der einzige Deutsche, der einen Studienplatz an der renommiertesten Filmschule der Welt, dem AFI American Film Institute in Los Angeles, bekommen hat.

Noch immer gibt es für Simon Schneider jeden Morgen einen ebenso skurrilen wie bewegenden Moment: Wenn er sich auf den Weg zu seiner Universität macht, sieht er den berühmten Hollywood-Schriftzug auf den Hügeln vor sich und muss sich in den Arm kneifen, um sich zu vergewissern, tatsächlich nicht zu träumen. Im Spätsommer 2023 ist er mit zwei Koffern in Los Angeles gelandet, um hier an der wohl renommiertesten Filmschule und Filminstitution der Welt, dem AFI American Film Institute, sein Studium zu starten. „Damit ist ein Kindheitstraum wahr geworden“, sagt Schneider mit einem strahlenden Lächeln. Er ist dort der einzige deutsche Masterstudent, der in den vergangenen fünf Jahren angenommen wurde.

Ernüchternder Blick hinter die Kulissen der Traumfabrik

Weihnachten feiert der junge Filmemacher mit seiner Familie in Erfurt und hat viel zu erzählen aus der Traumfabrik Hollywood einerseits, wo er beim Joggen kürzlich dem Schauspieler und Sänger Jared Leto begegnete. Aber auch von den Schattenseiten der weltweit wichtigsten Filmmetropole. „Ein Blick hinter deren Kulissen kann schon ernüchternd sein“, sagt er. Vieles sei von hartem Kampf bestimmt, schon im Studium, erst recht in der ganzen Branche. Da werde der berühmte „Walk of Fame“ rasch ein recht schnöder Bürgersteig und der Hollywood Boulevard ein Ort zerplatzter Träume, wie ihn „Green Day“ besingen, sagt Schneider.

Zu Besuch bei Familie und Freunden: Simon Schneider in seiner Heimatstadt Erfurt vor der Krämerbrücke. Foto: Frank Karmeyer / Funke Medien Thüringen

Studiert werde sieben Tage die Woche, an Projekten gearbeitet bis spät in die Nacht. Das werde so verlangt und vorausgesetzt. Hollywood zeige sich von Geld regiert. Der Mensch werde zur Ware, ein „All in“ wie beim Poker sei quasi Voraussetzung fürs Überleben hier: Wer nicht alles auf eine Karte setze, habe schon verloren – nicht zuletzt wegen fehlender Krankenversicherung oder ohne ein mit Deutschland vergleichbares Sozialsystem. „Wer in Hollywood krank wird, schluckt Pillen, um ja nicht zu fehlen oder den Anschluss nicht zu verpassen.“ Ein hoher Preis, den er nicht zu zahlen bereits sei.

Er werde sich nicht kaputtmachen, eher werde er zurückkehren nach Deutschland, das habe er sich versprochen, so verlockend die Arbeit in der Filmmetropole auch sei. „Manches lässt man tatsächlich besser nicht so nah an sich heran“, sagt der 27-Jährige, der sich die nächsten eineinhalb Jahre auf Hollywood einlassen will, fern von Freunden und Familie. Immer getreu einem Satz, den er oft von seiner Oma gehört hat: „Was bringt es Dir, die Welt zu erobern, wenn Deine Seele dabei Schaden nimmt“.

Hohe Anforderungen im Studium und zum Ausgleich ein Besuch in Erfurt

„Erfurt tut gut“, sagt er bei seinem Besuch zum Jahresende, nicht nur vor diesem Hintergrund. Zum Andocken an die eigenen Wurzeln, zum Treffen mit Familie und Freunden. Ohne den Stress der großen Anforderungen, die das Studium an ihn und seine Mitstudierenden stellt. Der 27-Jährige, geboren in Bad Neustadt an der Saale, war fünf, als seine Familie nach Erfurt zog. Hier ging er auf die Edith-Stein-Schule und machte seine ersten Schritte als Jungschauspieler und -Regisseur am Jugendtheater „Die Schotte“. Mit 17 Jahren hat er seinen ersten Film gedreht. Der hieß „True“ und entstand in den Sommerferien, als er die 11. Klasse besuchte. Dann folgte eins aufs andere.

Simon Schneider bei Dreharbeiten. Foto: Simon Schneider

„Der Film war damals von meinen amerikanischen Regie-Vorbildern wie David Fincher und Darren Aronofsky inspiriert und führte dazu, dass ich ab 2017 bei dem preisgekrönten deutschen Filmregisseur Philip Gröning (Die große Stille, Die Frau des Polizisten) mein Filmregie-Studium an der ifs internationalen Filmschule Köln beginnen durfte“, erinnert sich Filmstudent Schneider. Sein Abschlussfilm 2022 hieß „Zeitpunkt X”: eine Komödie über die zahlreich scheiternden Großbauprojekte in Deutschland. Gewichtige Filmpreise waren die Folge. Damit setzte er einen weiteren Meilenstein seiner Karriere als Regisseur und Filmemacher – und der Fernsehsender Arte kaufte den Film für sein Kurzfilmprogramm.

Mit Kurzfilm das AFI-Auswahlgremium überzeugt

„Dann passierte Anfang des vorigen Jahres für mich das Unglaubliche“, sagt Schneider: „Der Film überzeugte das Auswahlgremium des AFI American Film Institute in Los Angeles und sie boten mir kurzerhand einen Master-Studienplatz an ihre Filmschule an. Dies war für mich, als würde ein Kindheitstraum wahr werden, da diese Schule als größte Talentschmiede Hollywoods bekannt ist und neben David Lynch und Terrence Malick auch Regisseure wie Darren Aronofsky hervorgebracht hat, der mich damals mit 17 Jahren dazu motivierte, selbst Filme zu drehen.“

„Nie hätte ich gedacht, dass ich als Erfurter einmal diese Chance haben würde.“ Inzwischen hat Simon Schneider seinen ersten amerikanischen Kurzfilm gedreht, arbeitet aktuell an einem neuen Projekt. Damit nicht genug: In seinem ersten Semester traf er auf sein Filmidol David Fincher (Alien 3, Sieben, Fight Club, The Social Network und Gone Girl), der am Institut mit den Studierenden über seinen neuesten Netflix-Film „The Killer“ sprach.

Simon Schneider überschätzt sich nicht und sagt, dass er bis hierher schon riesiges Glück gehabt hat auf seinem Karriereweg von der Krämerbrücke bis in die Hollywood Hills. Das Träumen aber gibt er deshalb nicht auf. Beispielsweise von einem eigenen abendfüllenden Kinofilm – unterhaltend, gesellschaftspolitisch relevant, in bester Tradition des sechsfachen Oscarpreisträgers Billy Wilder. Er weiß: Bis es so weit ist, wird noch mancher Kurzfilm die beschwerliche Straße zum Erfolg ebnen müssen.