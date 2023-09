Von Erfurts Wahrzeichen bröckelt der Putz

Erfurt. Kein Durchgang möglich: Bauzäune sollen an der Erfurter Krämerbrücke verhindern, dass Passanten etwas auf den Kopf fällt.

Sicher ist sicher: Weil an der Fassade des Hauses Nr. 32 der Lehmputz bröckelt und in kleinen Teilen herabfiel, ist der Brückenbogen darunter als Durchgang zwischen Rathausbrücke und Mikwe seit ein paar Tagen gesperrt. Damit sich hier niemand wehtut, wie Wolfgang Zweigler von der Krämerbrückenstiftung sagt. Ein Brett, schon als Schutz an die Fassade geschraubt, reichte offenbar nicht mehr aus.

Noch ist unklar, woran es überhaupt liegt, dass sich hier der Lehm des Fachwerkhauses nicht mit dem Lehm des Putzes fest verbunden hat. Das werden erst Lehmbau-Experten klären müssen. Eigentlich sei Lehm doch Lehm, findet Zweigler. Aber: „Irgendwas ist hier schiefgegangen.“

Wann der Schaden beseitigt und der Brückenbogen wieder durchschritten werden kann, ist derzeit noch offen. Schnell sollte es gehen, ist der Weg unterm Brückenbogen hindurch doch auch bei Touristein ein sehr beliebter und führt auf kurzem Wege zur Mikwe.

Fest steht, dass die alte Dame Krämerbrücke in zwei Jahren ihr 700-jähriges Bestehen feiern wird. Zur Party wird ihr kosmetisches Problem gewiss längst behoben sein.