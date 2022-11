Von Geld und Lügen

Wenn das Luther wüsste: Der Ablasshandel geht bei der Klimakonferenz in Ägypten weiter

Sharm el-Scheikh – ägyptischer Urlaubsort auf der Sinai-Halbinsel, der zwischen der Wüste und dem Roten Meer liegt. Die Stadt ist bekannt für geschützte Sandstrände, klares Wasser und Korallenriffe. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Gerade macht dort die Welt-Klimakonferenz Station.

Weniger nett ausgedrückt ist es ein Ort, an dem Mönch Tetzel seine Freude gehabt hätte. Seine Ablasspredigten stellten einst den Anlass für Martin Luthers – ein Sohn dieser Stadt, wenn man so will – gegen den Ablass gerichtete 95 Thesen dar. Man denkt heute wieder an Tetzels Slogan „Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt“, mit dem er durch die Lande zog.

In Sharm el-Scheikh wäre er gerade richtig gewesen. Dort wird so getan, als ob sich mit Geld tatsächlich der Untergang dieses Planeten aufhalten ließe. Was wiederum jenen Wissenschaftlern Wasser auf die Mühlen gießt, die herausgefunden haben wollen, dass der gemeine Homo sapiens statistisch täglich 25 mal lügt. Kann aber auch sein, dass die sich gehörig verrechnet haben. Siehe Sharm el-Scheikh.