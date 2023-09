Vor den Toren Erfurts Äpfel selbst pflücken

Judith Dornberger vom Vorstand der Genossenschaft Obstgarten Orphalgrund, eine der vier Erzeugerfirmen an der Fahner Höhe (Archivbild).

Gierstädt. Die Apfelplantagen in Döllstädt und Gierstädt, nordwestlich von Erfurt, haben ab sofort geöffnet. Gesucht wird dort auch der größte Apfel Thüringens.

An der Fahner Höhe hat die Apfelernte begonnen. Dabei besteht laut „Fahner Obst“ wieder die Möglichkeit, die Äpfel selbst zu pflücken. Die Plantage in Döllstädt hat ab Donnerstag, 7. September, geöffnet, jene in Gierstädt ab Montag, 11. September.

Begonnen wird bei der Ernte mit den Sorten Santana, Delbarestivale, Elstar und Gala. Für das Wochenende 23. / 24. September ist in Gierstädt ein Erntefest geplant, mit Prämierung des größten Thüringer Apfels.