Erste Vorboten des Erfurter Weihnachtsmarktes 2023

Erfurt. Erste Weihnachtsmarktbude steht bereits auf dem Erfurter Domplatz.

Am Dienstag wurde auf dem Erfurter Domplatz mit ersten Aufbauarbeiten für den Erfurter Weihnachtsmarkt begonnen. Arbeiter stellten mit einem Kran als erstes die Öko-Backstube auf.

Mitte November rücken dann die Händler an, um mit dem Aufbau ihrer Verkaufsstände zu beginnen. Der Erfurter Weihnachtsmarkt gehört laut Umfrage zu den schönsten Weihnachtsmärkten Deutschlands und ist der größte in Thüringen. Auch der 173. Weihnachtsmarkt in Erfurt lockt mit seiner Ausstrahlung, den Angeboten und den vielen Veranstaltungen.