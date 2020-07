Die Polizei in Erfurt ermittelt seit Montag unter anderem an einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Mutter und deren zweijähriges Kind verletzt worden sind. Symbolfoto

Erfurt. Bei einem Unfall wurde am Montagmorgen in Erfurt eine Radfahrerin und ihr zwei Jahre altes Kind verletzt. Außerdem stellt die Polizei bei einem Mann gleich 118 Gramm Drogen sicher,

Mutter und Kind stürzen mit Fahrrad nach Unfall - 118 Gramm Drogen

Nach Angaben der Polizei in Erfurt ereignete sich der Unfall am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr in der Mühlhäuser Straße. Demnach wollte eine Autofahrerin aus Richtung Marbach kommend in die Erhard-Etzlaub-Straße abbiegen. Dabei übersah sie die 27-Jährige auf ihrem Fahrrad und es kam zum Zusammenstoß.

Die 27 und ihr auf dem Kindersitz transportiertes zweijähriges stürzten dadurch zu Boden. Eine Kinderärztin hatte den Unfall mitbekommen und leistete danach sofort Erste Hilfe. Mutter und Kind kamen anschließend in ein Krankenhaus.

Die Erfurter Polizei sucht nun nach der Kinderärztin als Zeugin. Alle Hinweise zum Unfall nimmt der Polizeiinspektionsdienst Erfurt-Nord unter der Telefonnummer 0361/8740-0 entgegen.

Bundespolizei stellt 118 Gramm Drogen sicher

Montagfrüh gegen 7 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 41-Jährigen im Erfurter Hauptbahnhof. Während der Überprüfung machte der 41-Jährige einen unruhigen Eindruck. Bei der anschließenden Durchsuchungen stießen die Beamten auf den Grund für dessen Nervosität: In seiner Tasche hatte er 118 Gramm Amphetamine dabei. Gegen den nahe Mellrichstadt Lebenden leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsgesetz ein. Die weiteren Ermittlungen hierzu übernimmt die Polizei des Freistaat Thüringens.

