Vorsicht bei Trinkwasser: rein prohylaktisch

Das Thema des vermeintlich belasteten oder aus Sicht des Gesundheitsamtes unbelasteten Trinkwassers in Erfurt Südost hatte sich gestern zum Stadtgespräch ausgeweitet. Mit einer Mitteilung auf der Internetseite der Stadtverwaltung war das Gesundheitsamt einer besorgten Anruferin in der Redaktion entgegengetreten. Die Dame hatte Befürchtungen geäußert, da sie bei Facebook ein Schreiben gelesen habe, in dem man im Katholischen Krankenhaus (KKH) vor der Verwendung von Trinkwasser warne und in dem etwas von Kolibakterien stehe.

Dieses Schreiben, erstellt in der Abteilung Krankenhaushygiene des KKH, gerichtet an alle Stationen und Abteilungen, existiert tatsächlich. Darin wird auf eine Empfehlung des Erfurter Gesundheitsamtes infolge einer Verunreinigung des Fernwassers verwiesen. So solle Wasser nur abgekocht, steril filtriert oder abgepackt verwendet werden. Wasserauftomaten zur Zubereitung von Kaffee, Tee oder Brühe dürfen nicht benutzt werden, hieß es u.a. Auch solle man das Wasser aus der Leitung nicht trinken oder damit Babynahrung zubereiten, keine Zähne damit putzen, keine Medizinprodukte damit spülen, sondern dazu steriles Wasser benutzen.

Ebenso wurde geraten, Trinkwasser nicht zum Abwaschen von Obst oder Gemüse oder zum Spülen von Gefäßen und Geräten, in denen Lebensmittel aufbewahrt werden, zu nutzen. Beim Duschen solle man darauf achten, dass das Wasser nicht in den Mund oder in offene Wunden geraten. Von Kolibakterien steht in dem Schreiben allerdings nichts.

Das klang insgesamt aber doch etwas anders, als die Entwarnung vom Dienstagabend, als es hieß man habe aufgrund von Baumaßnahmen rein vorsorglich angeordnet, dem Trinkwasser prophylaktisch in geringem Maße Chlor zuzugeben, weil es durch die Bauerei zu leichten Geruchs- und Geschmacksveränderungen kommen könne. Auf Nachfrage in der Pressestelle erklärte Sprecherin Wenke Ehrt erneut, es sei eine rein präventive Maßnahme gewesen – und vorsorglich diese Empfehlung herausgegeben und das auch nur an die beiden Gesundheitseinrichtungen in Erfurt Südost, dem KKH und der Sportklinik. Am Nachmittag hätten dann die ersten Untersuchungsergebnisse vorgelegen, die keine Hinweise auf Krankheitserreger erbracht hätten. Die Empfehlung gelte prophylaktisch aber so lange noch weiter, bis der ganze Prozess mit einer Vielzahl von Probenuntersuchungen abgeschlossen sei. Definitiv sei nichts gesundheitsgefährdendes dran, so Ehrt.

Der Versuch, aus dem KKH eine Stellungnahme zu dem Trinkwasser-Maßnahmekatalog zu bekommen, scheiterte.