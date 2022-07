Vortrag in Erfurt: Von der Stalin-Zeit bis zum Ukraine-Krieg

Erfurt. Einen Vortrag und Gespräch mit „Memorial“-Mitbegründerin Irina Scherbakowa gibt es Dienstagabend im Haus Dacheröden.

Irina Scherbakowa hat lange als Übersetzerin deutscher Belletristik ins Russische gearbeitet. Ende der 70er Jahre begann sie mit dem Sammeln von Tonbandaufzeichnungen der Erinnerungen von Stalinismus-Opfern und Inhaftierten der berüchtigten Straflager Sibiriens, dem Gulag. Sie ist Mitbegründerin von „Memorial International“, der größten und ältesten zivilgesellschaftlichen Organisation Russlands.

Verbot von „Memorial“ mit Beginn des Krieges gegen Ukraine

Entstanden als Bürgerrechtsbewegung zur Aufarbeitung der Verbrechen der Stalinzeit wurde die Organisation zeitgleich mit dem Beginn des Überfalls Russlands auf die Ukraine verboten. Daran hat sich trotz zahlreicher Proteste und Solidaritätsbekundungen in Russland selbst und aus dem Ausland bisher nichts geändert. Inzwischen musste Irina Scherbakowa ihr Heimatland verlassen. Das Haus Dacheröden bietet mit ihr einen Abend zu russischer Geschichte und Gegenwart an. Die Veranstaltung zählt zur Reihe „Weibliche Avantgarde im östlichen Europa der 1920er- und 30er Jahre“, die von Ulrike Müller kuratiert und moderiert wird und für die auch Irina Scherbakowa gewonnen werden konnte. Die russische Historikerin, Germanistin und Menschenrechtlerin wird dazu am 5. Juli in Erfurt erwartet.

Haus Dacheröden, Vortrag und Gespräch, Dienstag, 19.30 Uhr, Eintritt frei