Walschleben feiert mit rasantem Spaß in Seifenkisten

Walschleben. Mit Papa- oder Mama-Kraft ging’s auf die Rennstrecke in Walschleben: Ein großer Spaß war das Seifenkistenrennen zum Lindenblütenfest.

Mit Karacho über die Lindenstraße bis zur Backhausgasse und über die Start- und Ziellinie zurück – das schaffte das Team der schnellsten Seifenkiste unter einer Minute. Drin saß Alma Schuh, angeschoben von Papa Michael Großmann und umjubelt von zahlreichen Zuschauern beim ersten Seifenkistenrennen zum Lindenblütenfest in Walschleben.

Ein echtes Familien-Team hat damit gewonnen, denn die rote Rennkiste von „Team AF“ hatte der Opa zusammengezimmert und -geschraubt, die beiden Rennteilnehmer hatten das Holz am Ende bemalt und sich mit elf weiteren Teams zum Start gemeldet. Das Rennen, so stand am Sonntag fest, war ein großer Spaß und soll zur festen Tradition des Lindenblütenfests werden, wie Nadine Frey vom Organisationsteam ankündigte.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alma Schuh mit Anschieber Michael Großmann gewann das Rennen. Foto: Frank Karmeyer

Linde übergeben und Baum am Sportplatz gepflanzt

Es war ein würdiger Ersatz für den dieses Jahr entfallenen Lindenblütencrosslauf. Wobei es der Stimmung keinen Abbruch tat, dass die Festmeile Lindenstraße über kein renntaugliches Gefälle verfügt. Genauso wenig, dass nur acht der elf gemeldeten Zweier-Mannschaften sich letztlich dem Wettbewerb ums schnellste und ums schönste Gefährt stellten.

Im Gegenteil: Der Applaus war den schwitzend schiebenden Männern hinter den tollkühnen Kisten sicher. Besonders aber Beatrice Blaurock mit Fahrerin Alina, die als einzige Frau im Männerfeld startete. Für sie war am Ende nur ein fünfter Platz drin, auch wenn Carsten Blaurock vom Sonderfahrzeugbau m Ort sogar ein echtes VW-Lenkgetriebe verbaut hatte, wie er schmunzelnd verriet. Letztlich zählte für alle: Dabeisein ist alles.

Walschlebens Bürgermeister Marcel Bube (SPD) wertete das Fest insgesamt als Erfolg: „Man merkt, dass die Leute wieder feiern wollen“, sagt er. 650 Gäste wurden am Freitag, Samstag dann 1000 Besucher gezählt auf der von Linden gerahmten Feststraße und zum Tanz. Drei Vereine im Ort - SV Empor Walschleben, Kirmesgesellschaft und Feuerwehr - übernehmen abwechselnd die Regie, dieses Jahr war der Sportverein dran, dessen Vorsitzender Bube ist. An seiner Seite hatten Uwe Köbis, Katrin Kellner, Nadine Frey und viele andere die Organisation in den Händen. Die Gispi-Akrobaten und „Musik macht schlau“ gehörten zum Programm, wie die symbolische Übergabe einer Linde an den Feuerwehrverein. Am Sportplatz wurde eine solche am Sonntag gepflanzt – die mittlerweile 34. zum 34. Lindenblütenfest vom Wochenende.