Warntag zeigt: Erfurt braucht mehr Sirenen

Erfurt. Der bundesweite Warntag offenbarte erneut Schwächen in der Erreichbarkeit der Erfurter Bevölkerung. Aber die Steuerung der Sirenen von der Leitstelle aus funktionierte bestens.

11 Uhr am Donnerstag heulten die Sirenen auf, zahlreiche Handys piepten ununterbrochen. Bundesweit fand der Warntag statt. Es wurde getestet, inwieweit man die Bürger im Notfall erreicht.

Via Handy erhielten viele Bürger die Warnmeldung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Foto: Anja Derowski

Auf dem Petersberg hatte sich Michael Grötzinger mit dem Einsatzleitwagen postiert. Der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Hochheim drückt Punkt 11 Uhr den Knopf am Schaltgerät der mobilen Sirene. Seine Wehr und die Kersplebener verfügen über eine solche – die Hochwassergefahr in beiden Gebieten machte dies notwendig. Insgesamt gibt es sieben mobile Sirenen.

Mit 106 Dezibel vom Petersberg aus

Die 106 Dezibel hallten vom Petersberg herab, wer auf dem Domplatz stand, hörte sie nur leise. Marktmeister Sven Kaestner hatte über den Lautsprecher vorab die Besucher des Weihnachtsmarktes über den Probealarm informiert, schließlich sollte keine Panik entstehen. In die andere Richtung, am Gutenbergplatz, war die Sirene gar nicht zu hören. Viele Bürger berichteten von verschiedenen Stellen der Stadt im sozialen Netzwerk, sie hätten keine Sirene gehört.

„Die sogenannte Abstrahlfläche ist nicht so groß“, erklärt Feuerwehrsprecher Lars Angler. „Die mobilen Sirenen sind besser geeignet, wie der Name schon sagt, damit herumzufahren und Warnmeldungen mittels einer Durchsage zu verbreiten.“ So wie es beispielsweise bei Hochwassergefahr der Fall wäre, wenn die Anwohner gewarnt werden müssen.

Weitere mobile Sirenen waren auf dem Dach des Parkhauses Anger 1 postiert, sowie am Seebacher Weg und in der Sulzer Siedlung. Zudem schrillten, zentral von der Leitstelle gesteuert, acht stationäre Sirenen im Osten der Stadt. Nach den verheerenden Überschwemmungen, etwa im September 2014, hatten acht Ortsteile jeweils eine Sirene erhalten.

Oberbrandinspektor Christopher Thurm war mit einer mobilen Sirene auf dem Parkdeck des Anger 1 postiert. Foto: Marco Schmidt

Baugenehmigungen und Lieferketten bereiten Probleme

Dass dies jedoch nicht reicht, ist den Verantwortlichen längst bewusst. Weitere Sirenen sollen errichtet werden, doch Baugenehmigungen und Lieferketten bereiten Probleme. Teils müssen auch bestehende Sirenen umgerüstet werden, um sie mit moderner Technik ansteuern zu können.

Zentral vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz war die Warnung auf die Handys gespielt worden. Der Probealarm der höchsten Warnstufe 1 ging zudem über Radio, Fernsehen, Anzeigetafeln der Stadt und Apps hinaus. Damit wurde das neue Warnsystem, das Ende Februar 2023 als weiterer Warnkanal an den Start gehen soll, erstmals großflächig getestet. Allerdings gibt es auch in Erfurt noch viele Handys, die Cell Broadcast nicht empfangen können, oder bei denen die Funktion noch aktiviert werden muss.