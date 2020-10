Wartehäuschen mit der Rückseite zur Straße gedreht

Was auf Passanten und Fahrgäste auf den ersten Blick wie ein Schildbürgerstreich wirkt, ist laut Informationen aus dem städtischen Tiefbauamt wohl überlegt. Bei insgesamt zehn der Wartehäuschen für Bus und Stadtbahn, im Amtsdeutsch Fahrgastunterstände genannt, wurde die Aufstellung gedreht. Heißt: Sie öffnen sich nun nicht mehr zur Fahrbahn und den Schienen hin, sondern zur jeweils abgewandten Seite. Ihren Zweck, den Schutz der wartenden Fahrgäste vor Witterungseinflüssen, erfüllen sie gewiss auch so.

Versorgungsleitungen unter den Bauten sorgen auch für andere Positionierung

„Überall dort, wo der verbleibende Verkehrsraum zwischen aufgestelltem Fahrgastunterstand und Bordsteinkante zur Fahrbahn zu gering ist, werden die Fahrgastunterstände gedreht und deren Öffnung zeigt dann nicht mehr zur Straße“, teilt die Stadtverwaltung mit. Manchmal seien die Gründe dafür auch im unterirdischen Bauraum zu finden. Immer dann, wenn bei gewohnter oder erwarteter Position eines Fahrgastunterstandes Versorgungsleitungen überbaut würden. Dann habe man sich für diese augenscheinlich ungewöhnliche Positionierung entschieden. „Es sind geschätzt nicht mehr als 10 Fahrgastunterstände, die in dieser Art aufgestellt sind“, heißt es auf Anfrage aus der Stadtverwaltung.

Ein neues Wartehäuschen in der Salinenstraße. Foto: Marco Schmidt

In der Salinenstraße steht bereits der neue Typ von Fahrgastunterstand. In der Fritz-Büchner-Straße wird dieser Typ in den kommenden Wochen aufgestellt. Daneben existieren auch Fahrgastunterstände mit sehr kurzen Seitenwangen. Diese bieten allerdings weniger Schutz vor Witterungseinflüssen. „Aber auch bei solchen Lösungen waren die Verkehrssicherheit und die Belegung des unterirdischen Bauraumes ausschlaggebend“, so die Information aus dem städtischen Tiefbauamt.