Warten auf die Baugenehmigung

Erfurt. Am Heckerstieg in Erfurt soll ein neues Kühlhaus gebaut werden

Am alten Kühlhaus im Gewerbegebiet am Heckerstieg ackert derzeit ein Abrissbagger. Er schafft Platz. Für ein neues Kühlhaus. „Unser altes, Baujahr 1939, ist noch voll aktiv. Es wird weiter arbeiten, aber wir brauchen mehr Platz“, sagt Tim Pfotenhauer, Geschäftsführer der Thüringer Kühlhäuser GmbH, die insgesamt vier solcher Objekte im Freistaat – Erfurt, Weimar, Ebeleben und Grimmenthal – unterhält. Weimar soll im nächsten Jahr geschlossen werden. Man wolle, so Pfotenhauer, dann die Kapazitäten bündeln.