Was geschah in Gera? Lesung in Erfurt nähert sich mysteriösem Todesfall

Erfurt. Eigentlich wollte der 23-jährige Matthias nach Berlin und setzte sich in Jena in den Zug. Warum er nie in der Hauptstadt ankam.

Freitag, 10. April 1981: In Jena steigt der 23-jährige Matthias Domaschkin den Schnellzug nach Berlin. Doch er kommt dort nie an, denn der Zug wird in Jüterbog gestoppt und Matthias festgesetzt. Zwei Tage später ist er tot.

Was ist damals in der Stasi-Untersuchungshaftanstalt Gera geschehen? Das wird der Journalist und Dokumentarfilmer Peter Wensierski am Dienstag, den 9 Mai, um 19.30 Uhr im Haus Dacheröden erzählen.

In der Lesung seines Buchs „Jena-Paradies. Die letzte Reise des Matthias Domaschk“ skizziert er die letzten Stunden im Leben dieses jungen Mannes ebenso wie sein Aufwachsen und die Entwicklung seiner unangepassten Haltungen. Moderieren wird die Veranstaltung von Katharina Kempken.