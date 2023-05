Was macht eigentlich der älteste Verein Erfurts?

Erfurt. Ganze 170 Jahre ist Erfurts ältester Verein in den Stadtchroniken festgehalten. Wie es 1853 begann und was eine bekannte Familie damit zu tun hat.

Sein 170-jähriges Bestehen hat der älteste ununterbrochen bestehende Verein Erfurts begangen: die heutige Kolpingsfamilie. Am 5. Mai 1853 von elf Handwerksgesellen aus sozialen und religiösen Gründen, vor allem für Handwerksburschen auf der Walz, in der damaligen Erfurter Domschule ins Leben gerufen, hat sich der frühere katholische Gesellenverein im Laufe sehr bewegter Jahrzehnte zu einem hoch anerkannten christlichen Sozialverband weiterentwickelt.

Gäste und Partner aus ganz Thüringen im Erfurter Norden zu Gast

Dieses langjährige, tatkräftige Wirken aus christlichem Geist heraus würdigte im Jubiläumsgottesdienst in St. Josef, an dem Gäste aus ganz Thüringen und weitere Partner teilnahmen, der Festprediger Weihbischof Reinhard Hauke, als er feststellte: „Wir sind dankbar dafür, dass es Menschen wie die Kolpingsfamilie gibt, die dem Evangelium so viele Jahre ein Gesicht geben.“ Er stellte den seligen Verbandsgründer Adolph Kolping in diesem Zusammenhang in eine Reihe mit Sozialaposteln wie Mutter Theresa, die ebenfalls die Nöte ihrer Zeit erkannte und konkrete Hilfe leistete.

Berufsbegleitende Maßnahmen für Jugendliche mit Handicap

Auf die verschiedenen heutigen Angebote der über 70 Mitarbeiter des Thüringer Kolping-Bildungswerkes machte in der Feierstunde KBW-Geschäftsführerin Kristina Nordt aufmerksam. So biete man auf zwei Standorten für bedürftige Jugendliche berufsbegleitende Maßnahmen an, insbesondere für Behinderte, saniere gegenwärtig sein Jugend-Wohnheim in der Binderslebener Straße, betreue in zwei Kindergärten mehr als 200 Jungen und Mädchen oder leiste in seiner Dienstleistungs-GmbH seit Jahren Suchtkranken konkrete Unterstützung.

Die großherzige Kollekte des Jubiläums, die für eine Mutter-Kind-Klinik in Tansania bestimmt ist, belegte dann einmal mehr, dass bei Kolping der alte Solidaritätsgedanke bleibend lebendig ist.