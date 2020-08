Stadtgoldschmiedin verabschiedet sich aus Erfurt mit einer Ausstellung

Erfurt. Stadtgoldschmiedin Alexandra Bahlmann stellt ihre Arbeiten unter dem Titel „Was von hier und was von mir“ für sechs Wochen im Angermuseum aus.

Das Blau der Trauben spiegelt sich in dem Ohrschmuck wider. Erfurts Grün in anderen Ohrringen ebenso. „Die Stadt ist bunt“, sagt Alexandra Bahlmann. „München ist beige, hellgelb.“ Der Schmuck, den die Künstlerin entwirft und herstellt, ist farbenfroh. Das war er schon immer und ihr Aufenthalt als Stadtgoldschmiedin hat sie darin bestärkt. Nun endet der dreimonatige Aufenthalt, ihre Ergebnisse werden für sechs Wochen im Grafikkabinett des Angermuseums gezeigt. Der kleinen Ausstellung gab sie den Titel „Was von hier und was von mir“.