Zur öffentlichen Weinlese war den Mitgliedern des Vereins Erfurter Weinzunft 2002 und einem Freundeskreis prächtiges Sonnenwetter beschert. 22 Leute ernteten am Samstag die letzten Trauben auf dem Hang am Petersberg und luden Passanten dazu ein, ihnen dabei über die Schulter zu schauen.

Einen Teil der Trauben hatten sie schon zwei Wochen zuvor abgenommen. Auch Beeren durften die Besucher probieren oder einen der Weine aus den vergangenen Jahren verkosten. Das kam gut an. „Die machen hier ja wirklich gute Weine", sagte eine Besucherin.

Einiges war neu in diesem Jahr für die Weinzunft. So hatte der Verein wegen des Panoramawegs, von den Erfurtern auch Zick-Zack-Weg genannt, der für die Buga am Petersberg gebaut wird, einen großen Teil seiner Rebstöcke abgeben müssen und an anderer Stelle neue gepflanzt. „Von unseren 565 Rebstöcken haben wir wegen des Weges 250 aufgeben müssen, dafür aber im oberen Bereich und in der Verlängerung des Petriniwegs neu aufgerebt“, erklärt Vereinschef Michael Schneider. Insgesamt sind es jetzt rund 700 Rebstöcke in der Obhut der Freizeitwinzer. „Das ist schon mal gut“, kommentiert der Vereinschef. Von den neuen Pflanzen sind wahrscheinlich im nächsten Herbst schon ein paar erste Trauben zu ernten. Die richtige Lese ist bei den jungen Pflanzen erst weitere zwei, drei Jahre später zu erwarten. Eigentlich stehen der Weinzunft noch 450 weitere Quadratmeter an Fläche zur Verfügung. Auf der betreffenden stünden aber teilweise Bäume, so Michael Schneider, deshalb bleibe es jetzt erstmal bei den schon getätigten Neuanpflanzungen von Rebstöcken.

Als „überraschend gut“ bezeichnet Michael Schneider die diesjährige Ernte unter diesen Bedingungen. „Es werden zwischen 500 und 600 Litern sein“, schätzt er. Der gute Ertrag ist auch der Bewässerungsanlage mit Zeitschaltuhr zu verdanken, welche im Frühjahr in Eigenarbeit von den Vereinsmitgliedern eingebaut wurde – im neuen und im alten Bereich. Die Tröpfchenbewässerung erfolgt über einen Schlauch mit Löchern in bestimmten Abständen. Durch die kommt das Wasser durch seinen Eigendruck, also mittels wirkender Schwerkraft, getröpfelt. Zwar war dieser Sommer nicht so anhaltend heiß und trocken wie die beiden davor, doch die punktgenaue Bewässerung hat sich trotzdem bewährt. Und großes Glück für die Erfurter Weinzunft war, dass ihre Pflanzen keine Frostschäden davontrugen, als es im späten Frühjahr nachts noch mal klirrend kalt wurde. Die Obstbauern und die Winzer der Region hatten das deutlich zu spüren bekommen.

Am Sonntag war Weinpressung. Jetzt ist wie jedes Jahr Geduld gefragt, bis der Wein trinkfertig ist. Für den Rotwein, Portugieser, war die Ernte reichlich. Ein bisschen bedauerlich finden es die Mitglieder der Weinzunft, dass es viel wenige Trauben für den Riesling gab. Denn der macht sonst ein Hauptfeld in der Produktpalette aus. Gerade für das Jahr der Buga sei das schade, aber eben nicht zu ändern.