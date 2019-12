Nicht immer muss das Abitur das Ziel sein. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, den Schulabschluss zu erhalten. Eine Broschüre der Stadtverwaltung und die Tage der offenen Tür an den verschiedenen Schulen bieten Orientierung.

Der Wechsel von einer Grundschule in eine weiterführende Schule stellt Eltern und natürlich die Kinder vor viele Fragen.

Wechsel an weiterführende Schule – wichtige Termine in Erfurt

Der Wechsel von einer Grundschule in eine weiterführende Schule stellt viele Eltern und natürlich die Kinder vor eine große Entscheidungsfindung und Herausforderung.

So ist das erste Halbjahr der vierten Klasse zum einen geprägt von der Suche nach der geeigneten Schule, zum anderen aber von dem Druck, möglichst gute Noten zu erhalten, damit das Halbjahreszeugnis zumindest in den Hauptfächern nur Einsen und Zweien aufweist – wenn es denn aufs Gymnasium gehen soll. Die Wahl des Gymnasiums ist nicht durch Einzugsbereiche festgelegt.

Doch nicht für alle Kinder ist ein Gymnasium die beste Wahl. Manche wären auf einer Gesamt- oder Gemeinschaftsschule optimaler aufgehoben. Als weiterführende Schulen gibt es in Thüringen Regelschulen, Gemeinschaftsschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und Förderschulen bzw. Förderzentren.

Um das Gros an weiterführenden Schulen zu überblicken, bieten bereits die Grundschulen Elternabende an und stellen Infotafeln zum Thema Schulwechsel auf.

Jedes Kind entwickelt sich anders, hat andere Neigungen und Begabungen, andere Stärken und Schwächen. Betont wird vom Amt für Bildung stets: Die getroffene Schulwahl bedeutet nicht, dass später keine Wechsel mehr möglich sind. Das Kind hat die Möglichkeit, den Bildungsweg an seine Fertigkeiten und Fähigkeiten anzupassen. Die Erfurter Stadtverwaltung hatte vor vier Jahren eine Broschüre herausgebracht, die helfen soll, einen Überblick über die Schullandschaft zu bekommen. In ihr werden die verschiedenen Schularten vorgestellt und die Unterschiede zwischen den Schularten erklärt. Bei den Tagen der offenen Tür können auch solche Fragen geklärt werden, was beispielsweise die besondere Leistungsfeststellung ist.

Um keinen Termin zu verpassen, hat die Redaktion eine Übersicht der Gymnasien und einiger Gemeinschafts- und Gesamtschulen mit den Tagen der offenen Tür und den Anmeldetagen erstellt (siehe Tabelle unten). Eine gesamte Übersicht gibt es auf der Webseite www.erfurt.de., Rubrik Schulen. Das Bild der Regelschulen hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Mittlerweile haben sich sieben Regelschulen in Gemeinschaftsschulen gewandelt. Der neue Schulnetzplan sieht weitere Umwandlungen vor.

Die Regelschule „Thomas Mann“ lädt am 27. Februar zum Tag der offenen Tür ein (15 bis 17 Uhr), die Friedrich-Ebert-Schule am 6. Februar (18 bis 20 Uhr), und die Regelschule Stotternheim am 24. Januar (8. bis 11.30 Uhr).

Broschüre: https://www.erfurt.de/mam/ef/erleben/veranstaltungen/2015/broschuere__der_weg_ nach_der_grundschule.pdf