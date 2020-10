Wegen Corona-Infektion: Grundschule in Alach vorsorglich bis 22. Oktober geschlossen

Im Ampel-Stufenplan des Thüringer Bildungsministeriums ist die Bergkreisschule Alach am Montag auf „Rot“ gerückt. Weil eine Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet ist, wurden zunächst eine Klasse und weitere Mitarbeiter in häusliche Quarantäne geschickt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Vorsichtshalber bleibt die Grundschule jetzt aber bis 22. Oktober ganz geschlossen. Der Unterricht findet während dieser Zeit im häuslichen Lernen statt.

Übers Wochenende in Erfurt acht Neuinfektionen

Zum weiteren Corona-Geschehen in der Stadt: Acht Menschen mehr als am Sonntag waren am Montagmorgen in Erfurt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt sind das in Thüringens Landeshauptstadt bislang 261 und davon aktuell 38 Betroffene. Sieben Patienten befinden sich in stationärer Behandlung, eine Person mehr als am Sonntag. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um fünf auf 223 gestiegen. Zwei Personen mit Corona-Infektion waren im Frühjahr verstorben.

Die Grundschule in Alach ist die zweite Schule im neuen Schuljahr, die wegen Corona komplett geschlossen wurde. Das Förderzentrum „Schule am Andreasried“ hat mittlerweile aber wieder Stufe „Grün“ erreicht. Das bedeutet, dass sie am 7. Oktober in den Regelschulbetrieb zurückkehren konnte.