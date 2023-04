Wegweiser vor Cafés in der Erfurter Innenstadt

Eine Solidaritätskundgebung „Für Freiheit in Iran“, zu der das Sprachcafé Erfurt und die Seebrücke Erfurt aufgerufen hatten, gab es im Oktober in Erfurt. Nun gibt es eine neue Aktion (Archivbild).

Erfurt. Aus diesem Grund werden Wegweiser vor Erfurter Cafés und Kulturräumen aufgestellt:

Die „Seebrücke Erfurt“ wird im Rahmen der bundesweiten Aktion „Places of Isolation“ am Freitag um 17 Uhr eine Aktion am Angerdreieck veranstalten. Kunstinstallationen im öffentlichen Raum gibt es in über 15 deutschen Städten. Orangene Wegweiser markieren Orte der europäischen Abschottung und machen die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen im Alltag sichtbar. Die Seebrücke Erfurt stellt acht Wegweiser vor Erfurter Cafés und Kulturräumen auf.