Weihnachten in Erfurt: Grüße mit Moped, Schnee und Krämerbrücke

Erfurt Die Erfurter Lokalredaktion wünscht eine schöne Weihnachtszeit! Eine eigene Weihnachtskarte erinnert auch an Siegfried Kraft.

Weihnachten ist eine Zeit, die gern nostalgischen Momenten vorbehalten ist. Ein wenig auf „früher“ besinnen, an die Kindheit zurückdenken, alte Filme schauen, sich mit Familie oder Freunden über die Weihnachtstage der letzten Jahre oder Jahrzehnte austauschen. Unser kleiner Weihnachtsgruß lässt die kleine Familie durch eine Schneelandschaft fahren. Schnurstracks auf dem Weg durch die Weihnachtszeit, vorbei an Weihnachtsbaum und Krämerbrücke. Die drei Figuren sind hier keine geringen als die „Volk“-Familie, die als Werbefiguren für die gleichnamige DDR-Zeitung gestaltet wurden und die in den 1950er und 1960er Jahren auf Plakaten und Leuchtreklamen auf dem Anger oder in der Neuwerkstraße zu sehen waren.

Er, sie und es fahren der Krämerbrücke entgegen. Foto: Kathleen Kröger / Funke Medien Thüringen

Neue Mützen, damit auch das Kind nicht frieren muss

Die Karte kommt nicht von ungefähr: Vater, Mutter und Kind – oder wie man zu Zeiten der DDR-Zeitung sagte: er, sie und es – fuhren bereits samt Zeitungspapier-Roller auf einem Werbeplakat eines „Volk“-Pressefests von 1958 durch Erfurt. Den Papierhut des Fahrers haben wir durch eine unverfänglichere und vor allem den Festtagen angemessene Kopfbedeckung ersetzt und den beiden Co-Piloten ebenfalls rote Zipelmützen geschenkt. Damit wäre in der kalten Jahreszeit auch dem Jungen etwas Wärme für die Ohren geschenkt und auch wenn die Dame im Bild ihr schickes Barett einbüßen muss, kleidet sie die modische Bommel-Variante nicht weniger adrett.

Anleihen bei Maler und Grafiker Siegfried Kraft

Und weil Illustrationen in der Blumenstadt eine besondere Tradition haben, darf auch ein Zitat des Grafikers Siegfried Kraft nicht fehlen, dessen Krämerbrücke im Hintergrund hinter den zugegebenermaßen etwas überoptimistischen Schneehügeln hervorlugt.

Schon 1958 fuhren „er, sie und es“ durch Erfurt, um für das im Juli geplante Pressefest der Zeitung „Das Volk“ zu werben. Foto: Das Volk / Archiv Funke Medien Thüringen

In diesem Sinne wünschen nicht nur die motorisierten Protagonisten auf dem Bild frohe Festtage, sondern auch unsere Lokalredaktion ein schönes Weihnachtsfest!