Weihnachtsmarkt: Tasse mit Erfurt-Schriftzug rettet Morgenkaffee

Der Erfurter Weihnachtsmarkt lockt nicht nur mit Leckereien, sondern auch deren Verpackung. Der Schrank ist zwar voll mit Tassen, normalerweise. Doch eine Tasse musste Anja Derowski unbedingt haben.

Haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich derzeit nicht. Sozusagen. Am Wochenende räumte ich die Tassen des Alltags in die hinterste Ecke des höchsten Schrankes, dort dürfen sie bis Januar lagern. Schließlich brauchte ich Platz für die Weihnachtstassen.

Ein kleines Problem tat sich auf. Die Kiste, der Beutel, was auch immer, jedenfalls das, wo ich die Weihnachtstassen verstaut hatte, ist verschwunden. Samt Tassen. Wir suchten überall: unterm Bett, in der Balkonkiste, wo auch so was wie Vasen lagert, im Kramsschrank, im Keller. Der war im Sommer Opfer des Unwetters geworden, dort befindet sich nichts mehr da, wo es vorher war. Wir räumten alles von links nach rechts, vergebens. Nur ein paar Gefäße aus ganz früheren Weihnachtsmarktjahren tauchten in einem Karton auf. Die Schönen, so mit kleinen Figuren am Rand oder handbemalt, sind spurlos verschwunden.

Vielleicht finden wir sie zu Ostern.

Um schnelle Abhilfe zu schaffen, endete der Weihnachtsmarktbesuch mit der Mitnahme einer schicken mintfarbenen Tasse. Versehen mit Erfurt-Schriftzug. So eine hatte ich noch nicht. Wirklich.

