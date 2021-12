Weihnachtstauchen am Erfurter Nordstrand

Johannesvorstadt. Vereins-Tradition am Nordstrand wird am 11. Dezember bei jedem Wetter fortgesetzt.

Allen nur denkbaren Witterungen zum Trotz wird am Erfurter Nordstrand am Samstag, 11. Dezember, an einer bis ins Jahr 1974 zurückreichenden Tradition festgehalten – am Weihnachtsbaum-Tauchen. Ab 11 Uhr lädt der Erfurter Tauchsportclub gemeinsam mit dem Thüringer Landesverband der Sporttaucher, der Tauchschule „Yellow Submarine“, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und dem Verein Freizeit- und Erholungspark Nordstrand zum winterlichen Härtetest auf die Halbinsel ein.

Entsprechend den aktuellen Corona-Auflagen – Zutritt gibt es nur für Geimpfte und Genesene. Während die Taucher nach den zuvor im See versenkten Weihnachtsbäumen abtauchen, wird bei den Gästen für innerliche Wärme gesorgt – mit Linsensuppe und warmen Getränken. Und natürlich wird bei dieser Gelegenheit wieder die Werbetrommel für den Tauchsport gerührt.