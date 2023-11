Weit gereist: Aus Australien auf die Erfurter Krämerbrücke

Schmuckdesignerin Ute Wolff-Brinckmann und Opalexperte Felix Kalthaus präsentieren zwei prächtige Opal-Blöcke, die in der Ausstellung gezeigt werden.

Erfurt. Weit gereiste, prächtig gefärbte Gäste sind am Freitag und Samstag auf der Krämerbrücke zu sehen – Opale aus Australien.

Über 15.000 Kilometer Reisestrecke von Australien nach Erfurt haben die illustren Gäste zurückgelegt, die derzeit auf der Krämerbrücke zu bestaunen sind. Die Rede ist von echten Opalen, die seit jeher durch ihre Bündelung von Farbe und Licht verzücken. Wie jedes Jahr werden solche zu Schmuck verarbeiteten Preziosen in der Galerie Schmuck&Objekt auf der Krämerbrücke am Freitag bis 22 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr präsentiert. Ute Wolff-Brinckmann und Opalexperte und Miner Felix Kalthaus wecken mit zwei prächtigen Opalblöcken schonmal die Neugier der Erfurter Edelsteinfreunde.