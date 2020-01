Die Arbeiten in der Gera-Aue begannen bereits im letzten Jahr. (Archiv-Bild)

Bis 2021 entsteht in der Geraaue auf einer Länge von rund 4,5 Kilometern und einer Größe von etwa 60 Hektar der größte Landschaftspark Thüringens.

Weitere Baustarts in der Geraaue - das passiert jetzt im Erfurter Norden

Erfurt. In Teilen des Nordparks wird bereits seit dem vergangenen Jahr gebaut, nun folgt laut einer Mitteilung aus dem Rathaus der Bereich zwischen Nordbad und Auenstraße. Hier soll ein Aktionsband mit Kleinkinderspielplatz, Skateanlage, Multifunktionsspielfeld und Waldspielplatz entstehen.

Ein Trinkbrunnen und eine öffentliche WC-Anlage sollen die Aufenthaltsqualität erhöhen. Grünflächen und Wege werden saniert, ein Grillplatz wird gebaut.

Sperrung ab Mitte Januar

Der Bereich zwischen Auenstraße und Nordbad wird ab dem 13. Januar gesperrt sein. Die Hundewiese bleibt jedoch vorerst an ihrem jetzigen Standort erhalten. Die Fußgängerbrücke am Nordbad ist durchgängig nutzbar. Das Nordbad selbst ist während der Saison für Besucher jederzeit erreichbar. Abhängig vom Baufortschritt kann es zu unterschiedlichen Wegeführungen kommen.

Weiter nördlich wird zwischen Warschauer Straße und Straße der Nationen der alte Sportplatz umgebaut. Er soll zukünftig als Grünfläche zum Park gehören. An der westlichen Außenkante des Baubereichs entstehen die sogenannten Geraterrassen, die den Übergang zwischen Wohngebiet und Park bilden. In diesem Band, das nach Abschluss aller Arbeiten bis zur Tallinner Straße reichen wird, entstehen Baumhaine, Motorikgärten mit Outdoor-Fitnessgeräten und ein Wasserspiel. Auch der bestehende Bolzplatz, der Spielplatz und die beliebte „Huckelbuckelrutsche“ werden saniert, so die Stadt. Zusätzlich wird das Gelände für die bereits im Bau befindliche neue Fuß- und Radwegbrücke über die Straße der Nationen modelliert.

Rund ein Jahr Bauzeit

Fußgänger und Radfahrer benutzen während der Bauzeit die ausgeschilderte Umleitung östlich der Gera. Westlich dient die Berliner Straße als Umleitung. Um die Entenbrücke und damit die fußläufige Direktverbindung zwischen Rieth und Berliner Platz möglichst lange aufrecht zu erhalten, beginnen die Bauarbeiten zunächst im Süden.

Die Bauzeit für beide Abschnitte soll rund ein Jahr betragen. Vor Ort informieren Schilder über aktuelle Umleitungen, die sich im Zuge des Baufortschritts verändern werden.