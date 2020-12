Weiterhin 34 Erfurter mit Covid-19 in stationärer Behandlung

14 nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Coronavirus während der vergangenen 24 Stunden wurden am Montagmorgen in Erfurt gemeldet. Mit Stand 8 Uhr wurden in der Landeshauptstadt somit insgesamt 2741 Personen positiv getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 199,08. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden 7 Tagen ab.

Eine weitere an Covid-19 erkrankte Person ist verstorben. 34 Patienten mit Corona-Infektion befinden sich in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 49 auf 1767 gestiegen. Insgesamt 56 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 918 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.