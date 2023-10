Welcher Erfurter hat das schönste Wald-Foto?

Erfurt. Der Fotowettbewerb von Naturkundemuseum und unserer Zeitung geht in die heiße Phase.

Der Fotowettbewerb im Naturkundemuseum geht in die heiße Phase. Am 14. Dezember findet die Vernissage für den diesjährigen Fotowettbewerb statt. Unsere Zeitung begleitet den Wettbewerb seit vielen Jahren. In diesem Jahr lautet der Titel „Naturerlebnis Wald“.

Erste Einsendungen sind eingegangen, viele Teilnehmer beteiligen sich seit Jahren schon mit ihren Fotos. Ob der Wald als grüne Oase oder als Opfer von Klimawandel und Borkenkäfer dargestellt wird und eine gesellschaftskritische Diskussion am Foto ausgelöst wird, ist dem Hobbyfotografen überlassen. Die Bilder können bis zum 5. Dezember eingeschickt werden, eine Jury aus Vertretern des Museums und unserer Zeitung vergibt die Punkte. Die Gewinner werden am 14. Dezember bei der Eröffnung der Ausstellung bekannt gegeben.

Bis 5. Dezember 2023 können Sie max. 2 Fotos (20 x30 cm) einreichen. Geben Sie den Titel der Fotos und den Namen des Fotografen an (evtl. e-mail)! Senden Sie Ihre Fotos an: Naturkundemuseum Erfurt Große Arche 1499084 Erfurt,oder geben Sie sie an der Museumskasse ab.