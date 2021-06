Weltfahrradtag und Aktionen nicht nur in Erfurt

Erfurt. Rund um den Weltfahrradtag am 3. Juni gibt es auch in der Landeshauptstadt Angebote.

Am 3. Juni ist Weltfahrradtag – eine gute Gelegenheit für eine kleine Fahrrad- und Radfahrehrung, findet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Erfurt. Vielerorts gibt es Aktionen rund ums Rad. So poppen in zahlreichen Städten temporäre Radwege auf, das Team des Radentscheid Weimar ruft zur Fahrraddemo auf und der ADFC Erfurt veranstaltet ein Gewinnspiel.

Aktionen rund ums Fahrrad gibt es mehrere in der Landeshauptstadt

In Erfurt ist für den Donnerstag selbst keine eigene Radfahraktion geplant, aber rund um den 3. Juni häufen sich fahrradbezogene Veranstaltungen auch in der Landeshauptstadt. So folgten am Freitag mehr als 100 Radfahrer der Einladung zur Critical Mass. Für das seit am 27. Mai gestartete Stadtradeln haben sich bereits 1600 Mitradelnde angemeldet – weitere können noch hinzustoßen. Seit dem 1. Mai läuft die Aktion von AOK und ADFC „Mit dem Rad zur Arbeit“, an der man sich ebenfalls noch beteiligen kann. Und für den 5. Juni plant das Bündnis für Klimagerechtigkeit erneut eine Fahrraddemo. Treffpunkt ist 15 Uhr auf dem Domplatz.

Bürgerbegehren des Radentscheid Erfurt für bessere Infrastruktur

„Die Dichte der Aktionen mit einer hohen Zahl von Teilnehmenden und die rege Teilnahme am Bürgerbegehren des Radentscheid Erfurt mit 12.700 Unterschriften zeigen den Wunsch nach einer verbesserten Fahrradinfrastuktur. Das Entscheidende ist nun, dass bei der Stadtratssitzung am 9. Juni ein eindeutiges Bekenntnis zu den Forderungen des Radentscheids erfolgt“, so Bernhard Deimel, Vorsitzender des ADFC Erfurt. Als kleine Hommage an das Radfahren veranstaltet der ADFC zum 3. Juni ein Preisausschreiben mit Radtour-Inspirationspotenzial: Wer dem Verein seine persönliche Lieblingsradroute in Thüringen verrät, kann einen Gutschein für die ADFC-Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt am Herrenberg gewinnen. Eine Teilnahme ist nur per Postkarte an ADFC Erfurt, Bahnhofstraße 22, 99084 Erfurt möglich. Diese können auch direkt am Radhaus am Hauptbahnhof in den Briefkasten gesteckt werden. Einsendeschluss ist der 21. Juni.