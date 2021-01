Wenig Stoff und keine Infos: Impfungen laufen in Erfurt nur langsam an

Die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus sind in Erfurt gebremst angelaufen. Während die beiden Impfstellen erst am 13. Januar ihren Betrieb aufnehmen, sollen bis Ende der Woche vier der 50 Erfurter Pflegeheime versorgt sein. Im Helios-Klinikum sind Mitarbeiter aus kritischen Bereichen geimpft worden und sogar Impfdosen übrig, doch das Katholische Krankenhaus (KKH) wartet noch. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Abstimmung mit Gesundheitsministerium nötig

Insgesamt gebe es zu wenig Impfstoff, kritisierte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) nach der Sitzung des Pandemiestabes am Mittwoch. „Und die Impfdosen, die da sind, werden nicht so verimpft, wie möglich“, sagte er. Dabei bezieht er sich zum Beispiel auf die Impfdosen, die im Helios aktuell nicht benötigt werden. Laut Thomas Steiner, dem Ärztlichen Direktor, sind das mehrere Hundert. „Wir müssen noch mit dem Gesundheitsministerium abstimmen, an wen wir die Dosen weiterleiten dürfen“, sagte er. „Wir hoffen auf Antwort innerhalb von 48 Stunden, denn um jeden Tag, an dem nicht geimpft wird, ist es schade.“

Impfbereitschaft unter Ärzten und Schwestern bei 60 Prozent

Der Überschuss beim Klinikum resultiert aus der teils eingeschränkten Impfbereitschaft der rund 1200 von insgesamt 3000 Helios-Mitarbeitern, die als Ärzte und Pfleger in kritischen Bereichen den höchsten Anspruch auf eine Impfung haben. Etwa die Hälfte von ihnen sei geimpft oder habe einen Termin in dieser Woche, sagte Steiner. Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, nehme von Tag zu Tag zu. Doch rechnet Steiner in dieser Phase nur mit einer Quote von 60 Prozent.

Potenzielle Abnehmer für die überschüssigen Dosen gebe es viele. Steiner hofft aber, diese Impfdosen an das Katholische Krankenhaus (KKH) weiterreichen zu dürfen. Im Unterschied zum Klinikum ist das KKH zwar kein Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe. „Aber es kann nicht sein, dass in einer Stadt ein Haus die Impfungen durchführt und das andere Haus leer ausgeht“, meinte Steiner.

Zögern ist nicht zu verstehen

Im KKH fallen 177 Mitarbeiter in die Impfkategorie mit höchster Dringlichkeit, sagte dessen Ärztlicher Direktor Jörg Pertschy. Dort sei nicht nur kein Impfstoff, sondern auch keine Information vom Gesundheitsministerium eingetroffen, wann mit einer Lieferung zu rechnen sei. „Mit Blick auf andere Bundesländer halte ich das für kritikwürdig“, meinte Pertschy. Auch im KKH ist die Impfbereitschaft noch überschaubar. Sie sei bei Ärzten höher als bei Pflegern, liege im Schnitt aber nicht über 50 Prozent. Eine Erklärung für das Zögern hat Pertschy nicht. „Das ist weder medizinisch noch menschlich zu verstehen“, sagte er.

Mobiles Impfteam will bis Ende Januar alle Pflegeheime versorgt haben

Laut Michael Sakriß von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT) wurde am Mittwoch das dritte Erfurter Seniorenheim vom mobilen Impfteam des Landes berücksichtigt. Eine vierte Einrichtung solle bald folgen. Sakriß bezweifelte, dass angesichts des aktuellen Tempos und der Engpässe bei der Impfstoffversorgung das Ziel, bis Ende Januar alle Pflegeheime versorgt zu haben, erreicht werden kann.

Die Impfbereitschaft in den Heimen liege bei nahezu 100 Prozent der Bewohner. Beim Personal verhalte es sich jedoch ähnlich wie in den Krankenhäusern – „etwas weniger als die Hälfte“ der Mitarbeiter nehme die Impfung in Anspruch.

Impfstellen haben Termine vergeben

Von den beiden Impfstellen in der alten Mensa des Klinikums und an der Schwesternschule vor dem KKH werde mindestens eine am 13. Januar, 14 Uhr, den Betrieb aufnehmen. Das Personal für die erste Woche stehe ebenfalls bereit. „Wir sind vorbereitet, haben einen Plan und könnten auch sofort beginnen“, sagte Sakriß. Der Mangel an Impfstoff lasse das aber nicht zu. Für die Impfstellen wurden bereits die Termine für die erste Woche vergeben. Dort sollen die über 80-Jährigen immunisiert werden, die sich selbst um einen Termin gekümmert haben.

Infos über künftige Impfstoff-Lieferungen fehlten der KV. Von den bestätigten Lieferungen könne daher zunächst nur die Hälfte verbraucht werden. „Denn wir dürfen nur so viel impfen, dass wir auch die für die Immunisierung nötige zweite Impfung garantieren können“, sagte Sakriß.