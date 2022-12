Wenn der Müll festfriert: Erfurter Stadtwirtschaft bittet um Mithilfe

Erfurt. Papier, Stroh, Styropor: Was hilft, die Müllabholung zu erleichtern, wenn es draußen bibberkalt ist.

Der Wetterdienst kündigt eisige Kälte und Schnee an. Das kann die Abfallentsorgung erheblich behindern. Damit die Abholung wie gewohnt erfolgen kann, gibt die Stadtverwaltung Tipps, die für jeden einfach umzusetzen sind und die Arbeit der Mitarbeitenden der Stadtwirtschaft erleichtern.

Bei Frost frieren feuchte Abfälle im Behälter oder am Behälterrand an, so dass der Behälter trotz mehrmaligem Nachrütteln beim Schüttvorgang nicht oder nur teilweise geleert werden kann. Um dem vorzubeugen, ist der Boden der Biotonne mit Papier oder Stroh sowie der Hausmülltonne mit Pappe oder Styropor auszulegen. Feuchte Abfälle sollten zusätzlich in Tageszeitungen oder Papiertüten eingewickelt werden.

Ein weiteres Problem ist das Anfrieren des Behälterdeckels. Hier hilft ein Stück Pappe, welches dazwischen geklemmt wird. Eine lockere Befüllung der Behälter und wenn möglich, ein frostfreier Standplatz sind weitere Maßnahmen.

Vor der Abholung der Tonnen sind die Behälter und Transportwege vom Schnee zu befreien. Zudem ist die Fahrbahn durch den zur Seite geräumten Schnee meistens verengt, so dass Autofahrer gebeten werden, darauf zu achten, dass ihr Fahrzeug den Entsorgungsweg nicht behindert.

Aufgrund der Wetterlage kann es unter Umständen bei der Abfallentsorgung zu Verzögerungen kommen. Ausgefallene Touren werden nachgeholt.