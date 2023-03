Westdeutsche Verhältnisse im Erfurter Süden

Die Erhöhung der Eintrittspreise in die Roland-Matthes-Schwimmhalle sorgen für Frust bei den Erfurtern. Es gibt aber einen Vergleich, der die Sicht ändern könnte.

In der Roland Matthes Schwimmhalle ist das Schwimmen teurer geworden. Mich als Wenig-Schwimmer betrifft das nur indirekt, jedoch sollte auch jedem Nicht-Schwimmer deutlich sein, dass das für viele Erfurter ein Ärgernis ist. Neben der Frage, warum nur der Eintritt in die eine der beiden Hallen erhöht wird und am Johannesplatz nicht, ergibt sich aber auch ein anderes Problem: Der DLRG-Stadtverband Erfurt e.V. hat nämlich einen Vergleich aufgetan, der zu denken gibt: So führt der Verband auf Facebook auf, dass das Schwimmen im Münchener Olympia-Becken sechs Euro kostet und damit exakt so viel wie im Süden der Thüringer Landeshauptstadt. „Nur, dass man in München ohne Zeitbegrenzung im Wasser bleiben darf“. In der Blumenstadt hingegen darf der Schwimm-Spaß für diesen Preis lediglich zwei Stunden dauern.

Aber was machen wir nun mit diesem Vergleich? Angesichts der sonstigen Eintritte in westdeutsche Hallenbäder ist der Münchener Preis sogar noch 2 Euro günstiger als der Durchschnitt. Demnach wäre es in Erfurt eher nicht „wie im Westen“, sondern in München eher „wie im Osten“. Auch eine seltene Entwicklung, die wir beobachten sollten.