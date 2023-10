Wichtige Verkehrsader in Erfurt dicht - und plötzlich stand ich im Stau

Wenn Straßen plötzlich enden, sorgt das bei Autofahrern nicht gerade für positive Reaktionen. So erging es auch unserer Redakteurin Anja Derowski

Am Montag nahm ich aufgrund der Kälte das Auto statt das Rad und fuhr eine Strecke, die ich schon hundert Mal gefahren bin. Nun war aber mitten in der Nordhäuser Straße Schluss. Das wussten die Fahrer all der Autos vor mir offensichtlich auch nicht. Ratlos blickte einer nach dem anderen auf das Durchfahrtsverbotsschild, setzte den Blinker rechts in die Baumerstraße. Was anderes ging nicht. Dort begannen wilde Wendemanöver, ich gurkte durch die Auenschanze und Treppenstraße zur Nordhäuser Straße zurück. Dort links rauszukommen ist wie ein Sechser im Lotto.

Ein Blick in die Baustellenkarte der Verwaltung verrät: Der Anschluss von Trinkwasser ist ursächlich für die Bauarbeiten. Und die dauern noch bis 10. November.

Rück zu landete ich in der Umleitung für diese Baustelle – nur eben entgegengesetzt. Normale Straßen sind nun Einbahnstraßen, es war ein Spaß, hier wieder rauszukommen. Geduld, Geduld meinten die Kollegen, als ich es erzählte. Und ergänzten meinen Bericht mit Eskapaden ihrer Arbeitswege. Gute Nerven, die brauchen Erfurts Autofahrer gerade wirklich.