Wie drei Frauen in Erfurt einen Traditionstitel gewinnen wollen

Erfurt. Drei Romane, drei Damen, aber nur ein Titel. Wann das Rennen um den Titel beim diesjährigen Debütantensalon der Erfurter Herbstlese losgeht und wer dabei ist.

Der Debütantensalon gehört zu den Traditionen der Erfurter Herbstlese. Zum einen stellt sich Jahr für Jahr die Frage, welchen neuen Stimmen die Jury aus der übergroßen Schar der aktuellen Neuerscheinungen eine Chance gibt. Zum anderen entscheidet das Publikum am Ende des Abends, wer den Debütantensalon der Herbstlese gewinnt. Und manchmal sieht man sich noch einmal wieder, wie gerade Isabella Straub zeigte: Zehn Jahre nach ihrem Sieg beim Debütantensalon wurde die Österreicherin heuer auch zur Erfurter Stadtschreiberin ernannt – und verbrachte eine schöne Zeit an der Gera.

Drei Autorinnen stellen sich im Haus Dacheröden vor

Auch 2023 wieder drei Romandebüts zu erleben. Die Jury hat zahlreiche Erstlinge gelesen, darüber gesprochen und sich, auch das hat Tradition,die Auswahl nicht leicht gemacht. Besonders überzeugen konnten drei Autorinnen und ihre Bücher, die sich nun dem Wettstreit im Haus Dacheröden stellen. Die Moderation des Abends liegt in den Händen von Marion Brasch.

Von Armut, Hochstaplerinnen und schwierigen Nachbarn

Grit Krüger wirft in „Tunnel“ einen sprachlich virtuosen Blick auf Menschen, die ganz am Rand der Gesellschaft stehen und die genau wissen, was es heißt, wirklich arm zu sein. Marlen Hobrack erzählt in „Schrödingers Grrrl“ die Geschichte von Mara, Schulabbrecherin, Anfang zwanzig, depressiv, arbeitslos in Dresden und Hochstaplerin wider Willen. In Ursula Kirchenmayers Roman „Der Boden unter unseren Füßen“ finden Laura und Nils kurz vor der Geburt ihres Sohnes die lang ersehnte Altbauwohnung, ihr Glück scheint perfekt. Wäre da nicht die psychisch kranke Nachbarin aus dem Erdgeschoss.

Debütantensalon 2023, am Donnerstag, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr im Haus Dacheröden, Anger 37. Tickets gibt es unter: www.ticketshop-thueringen.de und www.herbstlese.de.