Ulrike Wiederhold von der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt über einen Roman, der in der Lausitz angesiedelt ist.

Der Roman „Raumfahrer“ von Lukas Rietzschel erzählt die in sich verwobenen Lebenswege zweier Familien, eingebettet in die Landschaft der Lausitz, jenem Gebiet, in dem die gesellschaftlichen Umbrüche seit 1990 drastische Veränderungen mit sich brachten.

Jeder muss sehen, wie er sich mit der neuen Gegenwart der Nachwende auseinandersetzt, während dem der einem Großteil der Bevölkerung Arbeit gebende Braunkohleabbau eingestellt wird. Jan, ein junger Mann, der mit seinem Vater in dessen ersehnten Einfamilienhaus mit wohnen darf, begegnet während seiner Tätigkeit im Krankenhaus einem körperlich behinderten Mann. Jener für Jan Fremde beginnt ihn mit einer Vergangenheit zu konfrontieren, die weit in die DDR Zeit zurückreicht.

Fragen zu Jans Mutter, gestorben an ihrer Alkoholsucht, fördern fest Verschnürtes zu Tage. Und dann der Onkel des im Rollstuhl sitzenden Unfallopfers: Georg Baselitz. Weltberühmter Maler, bei dem das Erinnerte aus Kinderzeit an Krieg und sozialistischen deutschen Staat die Bilder auf den Kopf stellen lassen.

Die Kunsthochschule im östlichen Berlin schließt ihn wegen „gesellschaftlicher Unreife“ aus. Sein Bruder bleibt an ihrem Ursprungsort. Um der falschen Liebe zu einer auf ihn angesetzten Frau zu gefallen, wird ein in der Jugendzeit geschaffenes Gemälde, des nun im Westen Deutschlands Wirkenden, im Tausch gegen schwer zu beschaffende Dachpappe für eine Gartenlaube verkauft. Jan kommt es vor, als stolperten alle Menschen, denen er begegnet, wie „Raumfahrer“ durch eine ihnen unbekannt gewordene Welt.

Dem erst 1994 geborenen Autor Lukas Rietzschel ist mit seinem Roman ein sensibles Eintauchen in die Transformation der jüngsten deutschen Geschichte gelungen. Sehr lesenswert.

Lukas Rietzschel: „Raumfahrer“, 288 Seiten, DTV, 22 Euro, gebunden