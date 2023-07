Das Austauschprogramm läuft unter einer Kooperation zwischen dem US-Congress in Washington und dem Bundestag.

Wie ticken junge Amerikaner? Gasteltern in Erfurt und Umgebung finden das schnell heraus

Erfurt. Ein Austauschprogramm der Bundes-Parlamente hofft auf Mithilfe. Für Zeit ab September suchen amerikanische Schüler nette Gastfamilien.

Deutsche Gasteltern für amerikanische Schüler sucht das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) zwischen dem Deutschen Bundestag und dem US-Congress.

Gute Chance, amerikanische Kultur zu entdecken

„Ähnliche Hobbys und das Entdecken der amerikanischen Kultur in den eigenen vier Wänden sowie ein kameradschaftliches Verhältnis zu Gastgeschwistern sind ein guter Ausgangspunkt für ein gemeinsames und interessantes Familienleben“, wirbt der Erfurter Projektkoordinator für „Partnership lnternational“, Günter Lange.

Nächste Schülergruppe ab September in Thüringen

Die nächste Gruppe amerikanischer Schüler wird im August nach Deutschland kommen, um nach dem Deutsch-Sprachkurs ab 2. September für zehn Monate zur Schule zu gehen und in Gastfamilien zu leben. Möglich ist es auch, dass zwei Familien die Gastschülerin oder den Gastschüler für je fünf Monate aufnehmen.

Für die gestiegenen Lebenshaltungskosten gibt es durch den Bundestag für die Gastfamilien einen monatlichen Energiekostenzuschuss. Der Wohnort, ob in der Stadt oder im Umland, sei egal. lnteressierte erhalten mehr Infos zur Aufnahme eines Gastschülers unter Tel: 0221913 97 33, Fragen per E-Mail an: office@partnership.de.

www.partnership.de