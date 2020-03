Wieder Besucherverkehr in der Erfurter Stadtverwaltung

Nach einer dreitägigen Organisationspause hat die Stadtverwaltung ab Donnerstag wieder Besucherverkehr zugelassen. Jeder Erstkontakt zur Verwaltung müsse aber weiterhin am Telefon erfolgen, sagte Bürgeramtsleiter Peter Neuhäuser. Die Telefonkapazität wurde verstärkt.

Dort werde geklärt, wie dringlich das Anliegen ist und ob es auch telefonisch, per Post oder per Email erledigt werden kann. In unabweisbaren Fällen werde dann ein Termin vereinbart. Bürger werden aber nur eingelassen, wenn durch einen Fragebogen Erkältungssymptome oder der Aufenthalt in Corona-Risikogebieten ausgeschlossen werden können. Auch auf Fieber würden die Bürger am Eingang getestet.

Im Bürgeramt, aber auch im Gesundheitsamt sollen Schleusen und neue Plexiglas-Schutzwände die Mitarbeiter vor der verbleibenden Ansteckungsgefahr schützen. Die Mitarbeiter wurden für den Umgang mit der Corona-Krise geschult. Handschuhe und Desinfektionsmittel stehen bereit.