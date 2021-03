Wiederkehr der Büchertische bringt neue Impulse

Ein Kinobesuch, tanzen gehen oder der geliebte Mannschaftssport – viele Hobbys fallen coronabedingt ins Wasser. Eins der Dinge, die für die Freizeitgestaltung geblieben sind, ist die Literatur. An einigen Stellen haben sich mit dem Lockdown sogar die Lesevorlieben gewandelt.

Gesundheitsdiktatur und Wohlfühlliteratur

„Die meisten Kunden kommen mit sehr konkreten Buchwünschen und wissen genau, was sie bestellen möchten“, wie Christiane Mock von der Buchhandlung „Contineo“ sagt. „Der Blick auf das speziell vom Händler zusammengestellte Sortiment fiel weg und damit auch das klassische Stöbern. Das hat das Arbeiten verändert“. Dennoch ist die Inhaberin des Buchladens in der Magdeburger Allee froh, sich auf diesem Wege um ihre Kunden kümmern zu können, auch wenn diese durch die Umstände der Pandemie weniger geworden seien. In ihrem Geschäft hat sich die Nachfrage nach Gesellschaftsfiktionen auf der einen, und Wohlfühlliteratur auf der anderen Seite verstärkt. „Juli Zehs ‚Corpus Delicti‘ ist unter anderem gerade sehr gefragt. Da geht es um eine Gesundheitsdiktatur. Ansonsten scheinen derzeit eher Themen beliebt zu sein, die abseits von Gesundheitsthemen liegen“, so Mock.

Bücher sind Hilfe für Homeschooling

Auch in der Wolfschen Buchhandlung am Berliner Platz zeigen sich die Auswirkungen der Lockdowns: „Lernhilfen sind gerade sehr gefragt, um das Homeschooling zu erleichtern“, äußert sich Teresa Förster. Laut der Ladenmitarbeiterin sind neben Krimis, die immer gut gehen, gerade Bücher aus den Bereichen Gesundheit, Sport und Ernährung ganz oben auf den Bestelllisten ihrer Kundschaft. „Wir sind auch mit dem Telefon am Bücherregal. So hat die Beratung aus der Ferne bisher auch sehr gut funktioniert“.

Der Blick auf den Büchertisch hat gefehlt

Am Telefon nimmt auch Emöke Ebner von der Buchhandlung „Kleingedrucktes“ die Wünsche ihrer Kunden entgegen, die ebenfalls bunt gemischt durch alle Genres gehen: „Bei uns ist die Belletristik ganz weit vorn. Die Leute möchten gern schöne Bücher, um in ihnen vielleicht ein wenig Zuflucht zu finden und sich wegzuträumen“. In ihrem Laden am Mainzerhofplatz bemerkt die gebürtige Ungarin ebenfalls, wie sehr die Abholtheke das Verhalten ihrer Gäste verändert hat: „Ohne die Büchertische im Laden fehlten neue Impulse für neue Bücher. Bei uns wurden in letzter Zeit viele ältere Titel bestellt, da fällt das sehr auf“.

Nach den anfänglichen Hürden der elektronischen Bezahlpflicht ist ihr Buchladen mittlerweile gut für unwägbare Zeiten gerüstet. Dennoch freut sie sich, dass die Buchhandlungen nun wieder öffnen dürfen. „Wir haben ganz unruhig auf die anderen Bundesländer geschaut, in denen die Buchläden schon die ganze Zeit öffnen durften oder wo die Öffnung bereits frühzeitig feststand. Es ist schön, dass es nun weiter gehen kann“.