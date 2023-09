Wigald Boning war am Donnerstag in der Gera in Erfurt baden.

Wigald Boning "schwimmt" in der Gera: Krämerbrücke wird zum Hintergrund seines 440. Badetags in Folge

Erfurt. "Herr Boning geht baden": Jeden Tag will der Comedian draußen schwimmen. Am Donnerstag hat er sich dazu in Erfurt einen geschichtsträchtigen Hintergrund ausgesucht.

Wigald Boning ist Donnerstagmorgen an der Erfurter Krämerbrücke in die Gera gestiegen. Es war sein 440. Badetag in Folge. 365 Tage in Folge wollte er eigentlich schaffen, aber er macht einfach weiter. Über die 365 Tage hat er ein Buch geschrieben, das im November unter dem Titel "Herr Boning geht baden" erscheint.

Bei Wind und Wetter springt er jeden Tag in Flüsse, Seen, Meere oder sogar Regenwasserrückhaltebecken - am Donnerstag badete er also am Fuße der Erfurter Krämerbrücke.

Auf einem kurzen Video, das er auf der Plattform X (früher Twitter) veröffentlicht hat, wälzt sich Boning einmal vom Rücken auf den Bauch und lacht dann in die Kamera. Wer schon einmal seine Füße an dieser Stelle in die Gera gehalten hat, weiß, wie kalt das Wasser ist. Boning scheint das allerdings nichts auszumachen, er war in diesem Jahr schon in kälteren Gewässern unterwegs.

440. Badetag in Folge pic.twitter.com/0eGeJGhMtM — Wigald Boning (@BoningWigald) September 14, 2023

Das Vorhaben, jeden Tag des Jahres draußen schwimmen zu gehen, ist nicht der erste etwas verrückte, körperlich anstrengende Selbstversuch Bonings. Er war schon monatelang zelten oder 309 Mal in Folge täglich joggen. Er ist auch schon ein ganzes Jahr lang jede Woche einen Marathon gelaufen.

Das könnte Sie auch interessieren: