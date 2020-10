Windrad von Töttleben soll das einzige bleiben

Das in Töttleben geplante Mega-Windrad soll in der kommenden Woche jeweils in den Nachtstunden an den Standort auf dem Kleinen Katzenberg transportiert werden. Wie der Ortsteilbürgermeister Ehrhardt Henkel und der CDU-Fraktionschef Michael Hose in einem Gespräch mit dem Investor und Betreiber PNE erfuhren, soll die 240 Meter hohe Anlage zugleich die einzige sein, die in dem Gebiet errichtet wird.

„Platz wäre noch für ein weiteres großes Windrad“, sagt Michael Hose. „Aber weil der Betreiber Hürden bei der Genehmigung voraussieht, verfolgt er die Pläne nicht weiter.“

Kleinere Anlagen würden ohnehin nicht mehr gebaut. Vorstellbar sei höchstens, dass die 80-Meter-Windräder auf dem benachbarten Großen Katzenberg von Kerspleben nach Ablauf der Förderfrist in einigen Jahren durch weniger und dafür größere Windräder ersetzt werden könnten.

Investor PNE will informieren und den Heimatverein fördern

Ehrhardt Henkel schildert das Gespräch mit PNE als konstruktiv und offen. Das Windrad-Unternehmen habe zugesagt, mögliche Schäden vom Aufbau des Windrades zu beseitigen, ein Projekt des Heimatvereins zu fördern und in einer Ortsteilratssitzung Auskünfte zu geben. „Sie haben uns mehr Unterlagen gezeigt als die Stadtverwaltung“, erzählt Henkel.

Zudem habe es sich herausgestellt, warum die Ausgleichsmaßnahmen in Udestedt und nicht in Töttleben erfolgen sollen. Laut Michael Hose sei der Bau ursprünglich – vor einer Verkleinerung des Wind-Vorranggebietes im Regionalplan – jenseits der Gemarkungsgrenze in Udestedt geplant gewesen. „2017 sollten drei Windräder in Udestedt und eines in Kleinmölsen gebaut werden“, erzählt Hose.

In Udestedt habe es auch eine Einwohnerinformation gegeben. Hose sieht die Verantwortung beim Umweltamt, dass die Töttlebener nicht rechtzeitig informiert und die Ausgleichsmaßnahmen nach der Standort-Verlegung nicht nach Töttleben umgeleitet wurden. Im Gegensatz zu der Darstellung des Umweltamtes gebe es verfügbare Ausgleichsflächen „natürlich auch in Töttleben“, meint Hose.