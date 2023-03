Erfurt. Wort zum Sonntag: Raimund Puy, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde in Erfurt, denkt über die wenig hoffnungsfrohe Zeit nach. Aber er weiß, wo er Hoffnung findet.

Der Frühling steht vor der Tür! Ich sehe das an den vielen Schneeglöckchen und Krokussen, die schon überall aufblühen. Vor unserem Fenster sind die ersten Knospen an einem Forsythienstrauch zu sehen. All das macht Hoffnung, dass der Winter jetzt bald vorbei ist. Ich freue mich auf den Frühling! Die blühenden Blumen machen Hoffnung, dass es bald soweit ist.

Zeit ist eher von Hoffnungslosigkeit geprägt

Wir Menschen brauchen Hoffnung! „Hoffnung ist für das Leben wie Sauerstoff für die Lunge. Wer keine Hoffnung hat, erstickt an der Gegenwart.“ – so hat der Theologe Emil Brunner einmal gesagt. Zurzeit sind wir eher von Hoffnungslosigkeit geprägt. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine löst Ängste aus: die Preise sind enorm in die Höhe gegangen, viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind zu uns geflüchtet. Wo soll all das noch hinführen? Auch Krankheit und Schicksalsschläge lassen uns ängstlich in die Zukunft schauen.

Raimund Puy ist Pastor der Freie evangelischen Gemeinde. Foto: Heyder

Wir Menschen brauchen Hoffnung! Doch woher sollen wir diese Hoffnung nehmen? Stellen Sie sich vor: Da ist eine Familie spät abends im Wald unterwegs. Es ist sehr dunkel und merkwürdige Geräusche machen die Situation noch unheimlicher. Für das Kind ändert sich die Stimmungslage in dem Moment, in dem es die Hand der Vaters erfasst. Die Angst verschwindet. Geborgenheit schenkt Hoffnung!

Jesus Christus gibt Halt

Ich persönlich finde Hoffnung im Glauben an Jesus Christus! Er gibt mir Halt in dieser sehr unsicheren Zeit. Wie das Kind Geborgenheit an der Hand des Vaters erfährt, erlebe ich, wie das Gebet und die persönliche Beziehung zu Jesus Christus mich ermutigen und mir helfen, durch schwierige Zeiten zu kommen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, lädt uns ein: „Kommt her zu mir, ich will euch Halt und Geborgenheit schenken.“ (nach Worten von Jesus in der Bibel, Matthäusevangelium 11, 28).

Die blühenden Blumen draußen machen uns Hoffnung auf den Frühling. Halt und Hoffnung für unser Leben können wir bei Jesus Christus finden!