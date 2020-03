„Wir müssen Geduld lernen“: Erfurter Pfarrerin Gabriele Lipski über Ferne und Nähe in Corona-Zeiten

Sämtliche Zusammenkünfte sind derzeit verboten, auch die Gottesdienste. Zuspruch brauchen die Menschen aber. Wir sprachen mit Pfarrerin und Seelsorgerin Gabriele Lipski von der Reglergemeinde.

Inwieweit kann Kirche derzeit stattfinden?

Evangelische Gottesdienste des Kirchenkreises Erfurt wurden bereits im Internet und im Fernsehen übertragen. Zudem leben wir Kirche auf andere Art und Weise als sonst. Ich besuche Menschen, in dem ich viel telefoniere und schreibe. Ich rufe oft ältere Menschen der Gemeinde an. Einmal pro Woche verschicken wir an etwa 300 Mitglieder der Gemeinde eine Mail. Auch Andachten versende ich elektronisch.

Wie gehen die Gemeindemitglieder mit der Situation um?

Einerseits ist es traurig, dass es keine Gottesdienste gibt und keine Gemeindetreffen. Etwa 100 Menschen kommen sonst in den Gottesdienst, das fehlt ihnen. Andererseits rücken viele zusammen, machen sich Mut.

Stärkt diese Krise den Glauben?

Ich glaube nicht, dass mehr Menschen nun zum Glauben kommen, weil sie Angst haben. Aber dass sich mehr Menschen wieder rückbesinnen, davon bin ich überzeugt. Bibel und Leiden haben viel miteinander zu tun. Denken wir an die Arche Noah. Irgendwann wurde es gut, das Wasser ging weg. Wir möchten vermitteln, dass es Hoffnung gibt. Wir müssen Geduld lernen. Lernen, ich bewähre mich in schweren Zeiten. Bewährung bringt Hoffnung. Wenn man die hat, geht man nicht kaputt. In allem Leiden dürfen wir nicht vergessen: Gott ist bei uns, ich brauche mich nicht zu fürchten.

Doch fragen viele, warum Gott eine Situation wie diese zulässt...

Die Grundfrage, die wir uns stellen, ist natürlich: Warum rettet Gott uns nicht aus schwerer Not? Das sage ich vor allem mit Blick auf Italien. Aber wissen Sie, ich war 20 Jahre als Klinikseelsorgerin unterwegs, hatte oft Kontakt mit Sterbenden. Da darf ich nicht fragen, warum lässt das Gott zu. Ich sage, Gott ist bei uns, Gott versteht, was du durchmachst. Vielleicht ist das Leben auf der Erde nur eine kurze Zeit, aber das Danach ist größer... Sehen wir es aus dem Blickwinkel, den glücklicherweise viele einnehmen: Gut, dass Gott da ist und mich stärkt.

Bürger wenden sich auch von sich aus an Sie – mit welchen Anliegen?

In Erfurt haben wir weniger das Problem zahlreicher Kranker, sondern wir haben viele einsame und verängstigte Menschen. Da ist Kirche der richtige Ansprechpartner. Grundsätzlich sagten mir alle, mit denen ich sprach, dass sie glücklicherweise jemanden haben, der ihnen hilft, meistens die Nachbarn. Was indes oft fehlt, ist ein Gesprächspartner. Diesen finden sie in mir und anderen Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Diejenigen, mit denen ich spreche, sind dankbar, dass sie mit mir reden können. Manche fühlen sich vergessen von der Gesellschaft. Sie haben Mut, aber brauchen auch jemanden zum Reden. Ich versuche, Wege aufzuzeigen. Für mich ist der Frühling Zeichen der Auferstehung, das möchte ich gern kommunizieren.

Das klingt, als haben Sie und die anderen Pfarrer eine Menge zu tun?

Auf jeden Fall. Unsere Arbeit hat sich nur ein wenig verlagert. Man ist erstaunlich viel beschäftigt. Ich bin den ganzen Tag am Computer und Telefon. Und auch die Kommunikation unter uns Pfarrern hat sich verändert. Wir halten Videokonferenzen, chatten. Da müssen wir aber noch ein bisschen üben (vor allem ich); nicht jeder ist firm im Umgang mit den neuen Medien.

Wie ermöglichen Sie direkten Kontakt?

Die Kirchen sind offen, wenn auch teils nur zu bestimmten Zeiten. In der Reglerkirche ist von 16.30 bis 19 Uhr immer jemand zum Reden da. Auch 12 Uhr ist die Kirche geöffnet, da ist ein stilles Gebet möglich. Sonntags geben wir ab 9.30 Uhr Andachtszettel aus. Jeder ist zum stillen Gebet und kurzem Verweilen in der Kirche eingeladen, aber dann sollen die Besucher auch wieder gehen.

Sie sagten, die Menschen rücken wieder zusammen. Ist es nicht traurig, dass es dazu eine solche Krise braucht?

Sehen Sie es positiv: Die Werte, derer sich viele nun wieder besinnen, waren nicht verloren. Sie werden jetzt aber wieder größer geschrieben. Nehmen wir die zahlreichen Hilfsdienste junger Menschen. Bisher waren diese nicht notwendig gewesen. Ich denke, es finden sich auch in den Gemeinden schnell eine Menge Leute, die helfen.

Pfarrerin Gabriele Lipski ist sonntags von 9.30 bis 10.30 Uhr in der Reglerkirche in der Bahnhofstraße anwesend. Telefonisch ist sie erreichbar unter 0361/74 42 60 26.