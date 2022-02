Wir verlosen Karten für TA-Leserabend in der Erfurter Banksy-Schau

Die Installation "Submerged Phone Booth" von Banksy ist in der Ausstellung "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" in der Erfurter Zentralheize zu sehen. Hier werden derzeit die besten und eindrucksvollsten Motive Einblick in Werdegang und Werk des weltweit agierenden Graffiti-Künstlers und Malers geben. Bis zum 1. Mai sind rund 150 Reproduktionen von Drucken, Fotos, Skulpturen und Videoinstallationen zu sehen.

Erfurt. Die „Thüringer Allgemeine“ verlost 25 x 2 Karten für die Banksy-Schau in Erfurt, inklusive Führung und Sektempfang mit der TA-Chefredaktion.

Die Ausstellung über den britischen Streetart-Künstler Banksy in Erfurts Zentralheize am Theaterplatz ist gut angelaufen. Etwa 150 reproduzierte Skulpturen, Drucke, Fotos, Graffitis und Videoinstallationen sind dort zu sehen. Darunter sind bekannte Schlüsselmotive des international agierenden anonymen Künstlers wie „Girl With Balloon“ (Mädchen mit Ballon).

Exklusiver Sektempfang mit der Chefredaktion

Unsere Zeitung ermöglicht es jetzt 50 Lesern, sich die Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ abends in aller Ruhe anzuschauen und zugleich von Kuratorin Virginia Jean alles Wichtige über die Werke zu erfahren. Zuvor können die Gewinner mit der TA-Chefredaktion bei einem exklusiven Sektempfang in den Austausch kommen. Die Karten für diese Veranstaltung gibt es nicht zu kaufen. Es ist ein bisschen Losglück nötig, um am Dienstag, dem 8. März, von 18.30 bis 20.30 Uhr dabei zu sein. Den Interessierten sollen bei der Ausstellung neben neuen Schöpfungen von Banksy auch ältere und weniger bekannte Arbeiten des Künstlers nahegebracht werden.

Verlost werden ab Montag (14. Februar) 25 x 2 Tickets für Dienstag, den 8. März, von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Erfurter Zentralheize. Die Veranstaltung findet unter der dann gültigen Corona-Schutzverordnung statt. Teilnahme an der Verlosung nur über www.thueringer-allgemeine.de/banksy

